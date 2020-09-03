Аналитики усомнились в перспективах газодобычи в Аппалачах

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Принятое в июне решение об отмене строительства газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP) ставит вопросы о перспективах добычи природного газа в США, считает консалтинговая компания McKinsey & Company.

Проект ACP, по которому природный газ, добываемый в Апаллачском бассейне в Западной Виргинии, доставлялся бы потребителям Виргинии и Северной Каролины, был отменен из-за увеличения его стоимости после шести лет споров и судебных разбирательств.

В краткосрочной перспективе эффект от этого решения будет минимальным и ограниченным рамками региона, полагает McKinsey. Однако в долгосрочной перспективе эта тенденция может ограничить инвестиции в газовую инфраструктуру в Аппалачах и повлиять на объемы добычи газа. В этом случае производители на западе Канады могут ответить увеличением производства для удовлетворения спроса в США.

Из-за низкой себестоимости ($1,6-2,3 за mmBtu) добыча в провинциях Marcellus и Utica Аппалачского бассейна стремительно росла - с 3 млрд куб. футов в сутки (31 млрд куб. м в год) в 2010 до 31 млрд куб. футов в сутки (320 млрд куб. м в год) в 2019 году. Этот рост ограничил пропускную способность системы газопроводов, создав узкие места. Новые газопроводы увеличили пропускную способность на 17 млрд куб. футов в сутки с 2015 по 2020 год, уменьшили волатильность и стабилизировало цены. Добыча газа в регионе продолжает расти, и к 2022 году загрузка трубопроводной системы превысит 90%. Отказ от строительства газопровода ACP (1,5 млрд куб. футов в сутки - 15 млрд куб. м в год) в сочетании с влиянием COVID-19 добавляет перспективам региона неопределенности, отмечают консультанты.

Газопровод АСР должен был привести газ из Аппалачей в зону Transco Zone 5 - регион штатов Северная Каролина, Южная Каролина и Виргиния. Отсутствие газа АСР регион Z5 может заместить газом с побережья Мексиканского залива. А вот оставшийся в Аппалачах газ снизит цену на локальном хабе Dominion South, что уменьшит доходы производителей региона и их возможности инвестировать. При этом McKinsey напоминает, что партнеры по проекту Atlantic Coast Pipeline - Dominion Energy (SPB: D) и Duke Energy - ведут переговоры об использовании мощностей строящейся магистрали Mountain Valley - также от Аппалачей в Z5.

Проект Atlantic Coast Pipeline стоимостью $8 млрд предусматривал строительство газопровода протяженностью порядка 965 километров, который должен был пройти через Западную Виргинию, Виргинию и Северную Каролину, в том числе под Аппалачской тропой (известный маршрут пешеходного туризма в горной системе Аппалачи, который проходит от Джорджии до Мэна).