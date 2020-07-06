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Сбербанк увеличил сумму кредита по льготной ипотечной программе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк увеличил размер максимально возможной суммы кредита по льготной программе ипотеки, сообщили в понедельник в пресс-службе банка.

"Теперь в рамках программы можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей - в других регионах России", - говорится в сообщении.

В банке отметили, что стандартная процентная ставка по программе составляет 6,4% годовых. При использовании сервиса "Электронная регистрация" ставка снижается на 0,3 процентных пункта - до 6,1% годовых. Акция действует до 1 февраля 2021 года.

Также Сбербанк предоставляет дисконт до 3,5 процентных пунктов на ставку льготной ипотеки в первые два года по программе субсидирования с застройщиками, кредит может быть оформлен от 2,6% годовых.

"Увеличение максимальной суммы кредита в комплексе со снижением размера первоначального взноса до 15% позволит покупателям выбирать более просторное и комфортное жилье для всей семьи, не откладывая решение квартирного вопроса", - отметил директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.

С момента запуска программы в Сбербанке оформлено около 34 тыс. сделок.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло постановление, увеличивающее предельный размер льготного ипотечного кредита под 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов - с 3 до 6 млн рублей.

С середины апреля в РФ запущена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Первоначальный взнос по кредиту - от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования - до 20 лет.

Сбербанк ДомКлик Николай Васев

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