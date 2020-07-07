Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.

"Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса "ДомКлик"от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде", - отмечается в сообщении.

Сейчас на сайте Сбербанка указано, что по базовой программе на новостройки минимальная ставка составляет 7,6%. Дисконт за электронную регистрацию составляет 0,3%.