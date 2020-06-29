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Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Подписано постановление правительства РФ о повышении максимальной суммы ипотечных кредитов по госпрограмме со ставкой 6,5% до 12 млн рублей, сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей, а для жителей других регионов - с 3 до 6 млн рублей", - сказал Мишустин.

Он отметил, что это очень важные изменения. "Они позволят большему числу граждан приобрести квартиру в новостройках и улучшить свои жилищные условия. Свой дом, собственная квартира - то, что всегда остается жизненно важным для любого человека, для каждой семьи", - отметил премьер-министр.

Он также сообщил, что по поручению президента ведется последовательная работа по повышению доступности ипотеки для граждан. "В мае, по данным Банка России, средняя ставка по таким кредитам снизилась до 7,4%. Есть потенциал и для дальнейшего снижения. Этому способствует в том числе запуск программы льготной ипотеки под 6,5%", - сказал Мишустин.

Льготная ипотека в России

Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.

С середины апреля в РФ запущена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября. Максимальная сумма ипотеки ранее составляла 8 млн рублей в столичном регионе, Петербурге и Ленинградской области, 3 млн рублей - в других регионах страны.

Кредит оформляется на срок до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос изначально составлял 20%, в июне в правительство был внесен проект постановления, по которому минимальный первоначальный взнос по программе должен снизиться до 15%.

Михаил Мишустин Владимир Путин

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