"РусАл" ждет срочного заседания СД "Норникеля" для обсуждения источников покрытия убытков от аварии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "РусАл" ждет, что совет директоров "Норникеля" в ближайшее время обсудит источники покрытия ущерба от аварии в Норильске, который оценен Росприроднадзором в 147,8 млрд рублей.

"Размер штрафа, предъявленного Росприроднадзором "Норникелю" в связи с аварией в Норильске, является для нас неожиданным. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время будет созвано заседание совета директоров, на котором управляющий партнер и менеджмент предложат источники покрытия убытков от такого беспрецедентного штрафа. Мы уверены, что совместными усилиями акционеры смогут найти решение в этой непростой ситуации", - говорится в заявлении "РусАла".

Росприроднадзор ранее опубликовал расчет ущерба экологии, нанесенного аварией в Норильске, и направил требования о добровольном возмещении ущерба АО "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель").

Вред, причиннный водным объектам вследствие загрязнения, был оценен в 147 млрд 46,011 млн рублей, почвам - в 738 млн 616,5 тыс. рублей. По текущему курсу ЦБ размер ущерба составляет около $2,1 млрд. Это более 40% от свободного денежного потока "Норникеля" за 2019 год ($4,9 млрд).

"Документы Росприроднадзора в компанию пока не поступали. По получении изучим и сможем прокомментировать", - сообщила пресс-служба "Норникеля".

В конце мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21,163 тыс. тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994, когда ликвидация последствий заняла шесть лет.