Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

Микаил Шишханов оказался со-ответчиком по иску на 306,5 млрд рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк непрофильных активов "Траст" подал иск о взыскании 306,5 млрд рублей с бывших топ-менеджеров Бинбанка, в том числе его прежнего владельца Микаила Шишханова, свидетельствуют материалы суда.

Также ответчиками в иске названы Александр Лукин, Алексей Фарафонтов и Кирилл Любенцов. В качестве третьих лиц там указаны Банк Росссии и его дочерняя структура - Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Сумма иска стала рекордной. Предыдущий рекорд был связан с топ-менеджерами и акционерами банка "ФК Открытие", с которых ЦБ пытается взыскать 289,5 млрд рублей.

Кроме того, в суде рассматривается еще один крупный иск - на сумму 282 млрд рублей - о взыскании убытков с бывших бенефициаров и топ-менеджеров Промсвязьбанка.

В августе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск регулятора к бывшим акционерам и топ-менеджерам Московского индустриального банка (МИнБ) о взыскании с них 198,1 млрд рублей убытков.

ЦБ или ФКБС, а также Агентство по страхованию вкладов по закону вправе потребовать через суд возмещения убытков, причиненных владельцами санируемых банков. Под такими убытками понимаются расходы, понесенные Банком России на санацию. По закону такие расходы рассчитываются как разница между доходами ЦБ от размещения средств ФКБС и доходами, которые регулятор мог бы получить при размещении средств в том же объеме и на тот же срок по ключевой ставке, действовавшей на момент выделения денег.

ЦБ в мае 2018 года объявил о создании на базе "Траста" банка непрофильных активов. На его баланс передавались непрофильные активы санируемых банков "Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка. В январе 2020 года стало визестно, что "Траст" готов потратить 200 млн рублей на выявление операций, которые нанесли ему ущерб.

О санации группы Бинбанка ЦБ объявил в сентябре 2017 года. О санации попросил Шишханов.

Микаил Шишханов Бинбанк Траст Банк России ФКБС Алексей Фарафонтов Александр Лукин Кирилл Любенцов

Новости по теме

Новости

Пашаева лишили статуса адвоката

Пашаева лишили статуса адвоката

Генштаб сообщил об учениях США по нанесению авиаударов по России

Генштаб сообщил об учениях США по нанесению авиаударов по России

Роскомнадзор пожаловался на Google из-за ограничений YouTube к фильму про Беслан

Роскомнадзор пожаловался на Google из-за ограничений YouTube к фильму про Беслан

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 10 суток

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров арестован на 10 суток

Пациентов с тяжелой формой ОРВИ будут проверять на грипп и СOVID-19

Пациентов с тяжелой формой ОРВИ будут проверять на грипп и СOVID-19
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

Навальный попал в больницу

РФ не получала данных о сотрудничестве Навального с спецслужбами за рубежом

РФ не получала данных о сотрудничестве Навального с спецслужбами за рубежом

Прошение белгородского губернатора об отставке не поступало в Кремль

Задержан подозреваемый в убийстве двух сестер под Ярославлем

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Дело срочника Шамсутдинова рассмотрят присяжные

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');