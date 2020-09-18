Микаил Шишханов оказался со-ответчиком по иску на 306,5 млрд рублей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк непрофильных активов "Траст" подал иск о взыскании 306,5 млрд рублей с бывших топ-менеджеров Бинбанка, в том числе его прежнего владельца Микаила Шишханова, свидетельствуют материалы суда.

Также ответчиками в иске названы Александр Лукин, Алексей Фарафонтов и Кирилл Любенцов. В качестве третьих лиц там указаны Банк Росссии и его дочерняя структура - Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Сумма иска стала рекордной. Предыдущий рекорд был связан с топ-менеджерами и акционерами банка "ФК Открытие", с которых ЦБ пытается взыскать 289,5 млрд рублей.

Кроме того, в суде рассматривается еще один крупный иск - на сумму 282 млрд рублей - о взыскании убытков с бывших бенефициаров и топ-менеджеров Промсвязьбанка.

В августе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск регулятора к бывшим акционерам и топ-менеджерам Московского индустриального банка (МИнБ) о взыскании с них 198,1 млрд рублей убытков.

ЦБ или ФКБС, а также Агентство по страхованию вкладов по закону вправе потребовать через суд возмещения убытков, причиненных владельцами санируемых банков. Под такими убытками понимаются расходы, понесенные Банком России на санацию. По закону такие расходы рассчитываются как разница между доходами ЦБ от размещения средств ФКБС и доходами, которые регулятор мог бы получить при размещении средств в том же объеме и на тот же срок по ключевой ставке, действовавшей на момент выделения денег.

ЦБ в мае 2018 года объявил о создании на базе "Траста" банка непрофильных активов. На его баланс передавались непрофильные активы санируемых банков "Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка. В январе 2020 года стало визестно, что "Траст" готов потратить 200 млн рублей на выявление операций, которые нанесли ему ущерб.

О санации группы Бинбанка ЦБ объявил в сентябре 2017 года. О санации попросил Шишханов.