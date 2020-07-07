Суд удовлетворил просьбу ЦБ о вступлении в качестве третьего лица в спор ВТБ с "Открытие холдингом"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Банка России о вступлении в качестве третьего лица в спор ВТБ с "Открытие холдингом", в рамках которого госбанк пытается взыскать с холдинга 13,6 млрд рублей, следует из материалов суда.

ВТБ в марте подал иск в связи с допущенным холдингом дефолтом по дисконтным векселям на 13,6 млрд рублей.

Суд на заседании 6 июля удовлетворил ходатайство о привлечении Банка России в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

В дело также пытается вступить ООО "РКТ", представляющее интересы держателей облигаций "Открытие холдинга". Ходатайство РКТ будет рассматриваться на следующем заседании суда 31 июля.

Параллельно в суде рассматривается дело о банкротстве "Открытие холдинга".

Основными кредиторами "Открытие холдинга" являются банк "Траст", ВТБ, подконтрольная холдингу "Пауэр ресорсес" (находится в стадии ликвидации), "Открытые инвестиции", "РКТ", "Пенсионный капиталъ" (контролируется Otkritie Ltd, тоже в стадии ликвидации) и "Кама картон" (подконтрольна банку "Открытие").