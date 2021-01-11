Суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании 13,6 млрд руб. с "Открытие холдинга"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял решение удовлетворить иск ВТБ к "Открытие холдингу" о взыскании 13,6 млрд рублей, говорится в материалах суда.

ВТБ в марте 2020 года подал иск в связи с допущенным холдингом дефолтом по дисконтным векселям на 13,6 млрд рублей. В качестве третьего лица в разбирательстве участвует Банк России.

В конце ноября прошлого года суд удовлетворил другой иск ВТБ к "Открытие холдингу". Банк просил в суде взыскать с компании "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ, дочерняя структура "Открытие холдинга") $873 млн по кредиту, выданному на покупку алмазодобытчика "АГД-Даймондс".

Основными кредиторами "Открытие холдинга" являются банк "Траст", ВТБ, подконтрольная холдингу "Пауэр ресорсес" (находится в стадии ликвидации), "Открытые инвестиции", "РКТ", "Пенсионный капиталъ" (контролируется Otkritie Ltd, тоже в стадии ликвидации) и "Кама картон" (подконтрольна банку "Открытие").

"Открытие холдинг" до 2017 года был одним из крупнейших финансовых холдингов РФ. В 2017 году основной актив компании, банк "Открытие", а также санируемый им банк "Траст" перешли под контроль ЦБ, что серьезно ухудшило финансовое положение холдинга.

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств, в связи с этим в феврале 2020 года он подал заявление о собственном банкротстве. Заявление о банкротстве холдинга также подал и банк "Траст", который является крупнейшим кредитором компании.

Сейчас основным активом "Открытие холдинга" является компания АГД (прежнее название "Архангельскгеолдобыча", недропользователь алмазной трубки им.Гриба). Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан компании ОПИ за $1,45 млрд. Сейчас эту сделку пытается оспорить в суде Федеральная антимонопольная служба.