Рубль слабо дешевеет к доллару и евро на старте торгов на смешанных сигналах с внешних рынков

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро слегка повышаются на Московской бирже в среду утром, рубль слабо снижается к бивалютной корзине на фоне смешанных сигналов с внешних рынков и дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,48-71,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,52 руб./$1 (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 80,64 руб./EUR1 (+1,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,31 копейки к уровню закрытия вторника, до 75,63 рубля.

Доллар при этом оказался на 65,19 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 82,26 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков и умеренно дешевеющей нефти. Трейдеры с оптимизмом реагируют на воодушевляющие экономические данные, но по-прежнему испытывают обеспокоенность в связи с пандемией, что объясняет движение рынка. Опасения, связанные с возможным возвратом ограничительных мер в случае второй волны пандемии, сдерживают аппетит к риску.

Ситуация с коронавирусом

Темпы распространения COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика, заявил во вторник, 7 июля, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. "На данный момент зафиксировано 11,4 млн случаев заражения COVID-19 и более 535 тыс. летальных исходов. Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", - сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ.

Новые вспышки коронавируса отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Президент США Дональд Трамп во вторник официально уведомил Конгресс о выходе страны из состава ВОЗ на фоне пандемии. В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия Соединенных Штатов в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.

Что происходит с американской экономикой

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала во вторник, что данные о безработице в США недооценивают экономический ущерб, нанесенный коронавирусом. Учитывая, что безработица находится на уровне 11,1%, центробанку придется принять дальнейшие меры для поддержки экономики, отметил глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин.

Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, в свою очередь, предупредил, что восстановление экономики США, начавшееся вслед за снятием ограничительных мер, которые были введены для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, может остановиться в связи с увеличением числа новых случаев заражения в нескольких крупных штатах.

Как пишет MarketWatch, дополнительное давление на игроков оказали заявления высокопоставленного помощника вице-президента США Майка Пенса о том, что очередной пакет поддержки экономики будет ограничен $1 трлн или даже меньше. С такой просьбой администрация Соединенных Штатов обратилась в Конгресс, сказал в интервью Bloomberg глава аппарата Пенса Марк Шорт.

Цены на нефть опускаются в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации данных Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Кроме того, у инвесторов сохраняются опасения по поводу восстановления спроса в связи с повторным введением карантинных мер в некоторых странах. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс со среды ограничили въезд из штата Виктория, в котором была зафиксирована новая вспышка коронавируса.

Цены на нефть

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в среду снизилась на 0,63% - до $42,81 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились в цене на 0,66% - до $40,35 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 июля, увеличились на 2 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 847 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Еженедельный отчет Минэнерго США будет опубликован в 17:30 по московскому времени.