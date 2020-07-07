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Трамп направил в конгресс уведомление об официальном выходе США из ВОЗ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Конгресс получил уведомление о том, что президент США официально вывел страну из состава ВОЗ на фоне пандемии", - сообщил во вторник в твиттере сенатор Боб Менендес.

В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия Соединенных Штатов в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.

В конце мая американский лидер объявил, что ВОЗ отказалась провести нужные ей реформы, и поэтому Вашингтон разрывает все связи с этой организацией.

Дональд Трамп США ВОЗ Коронавирус

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