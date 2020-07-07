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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:27Заразились
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Глава ВОЗ заявил, что распространение коронавируса в мире ускоряется

Глава ВОЗ заявил, что распространение коронавируса в мире ускоряется
Тестирование на COVID-19 в Нью-Дели
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Темпы распространения коронавируса COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, на данный момент зарегистрировано 11,4 млн случаев заражения COVID-19 и более 535 тыс. летальных исходов.

"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", - заявил Гебрейесус на брифинге ВОЗ.

Только за выходные в мире было выявлено более 400 тыс. случаев заражения COVID-19, констатировал глава организации, напомнив, что с момента вспышки коронавируса число заражений достигло этой отметки за 12 недель.

Гендиректор ВОЗ отметил, что создается впечатление выравнивания уровня смертности среди пациентов с коронавирусом.

"На самом деле некоторые страны достигли значительного прогресса в сокращении количества смертей в то время, как в других странах число смертей все еще растет", - пояснил Гебрейесус.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США 2,9 млн зараженных, в Бразилии - 1,6 млн, в Индии - 719 тысяч. В России на 7 июля 694 230 случаев коронавирусной инфекции, 10 494 умерших и 463 880 выписанных.

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ВОЗ коронавирус

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