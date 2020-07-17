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S&P подтвердило суверенные рейтинги России

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Агентство назвало прогноз стабильным.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB".

Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне "А-3/A-2".

S&P Россия

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