МЭА предупредило, что рост числа случаев COVID-19 угрожает восстановлению спроса на нефть

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть во втором квартале 2020 года снизился на 16,4 млн баррелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за введенных ограничений для борьбы с пандемией COVID-19, пишет Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете; недавний рост числа случаев коронавируса в мире угрожает восстановлению спроса на нефть, предупреждает агентство.

МЭА отмечает, что в мае спрос сильно восстановился в Китае и Индии, увеличившись на 0,7 млн б/с и 1,1 млн б/с соответственно. Согласно прогнозам агентства, мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 7,9 млн б/с, но в 2021 году вырастет на 5,3 млн б/с.

При этом МЭА отмечает, что "недавнее увеличение числа случаев COVID-19 и введение частичных ограничений вносит большую неопределенность в прогноз".

Запасы нефти и нефтепродуктов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, международное экономическое сообщество развитых стран) в мае резко выросли и превысили средний 5-летний показатель на 258,5 млн баррелей. В прошлом месяце рост составил 81,7 млн баррелей - до 3,22 млрд баррелей.

Ситуация с коронавирусом стала ухудшаться в последнее время в ряде стран, в частности, в США.