В США зафиксирован рекордно высокий прирост заражений COVID-19 за сутки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В США выявили рекордно высокое количество заражений COVID-19 за сутки - почти 60 тысяч новых случаев, сообщает в четверг The New York Times.

По данным издания, которое ссылается на собственные подсчеты, за последние сутки число зараженных COVID-19 увеличилось как минимум на 59,4 тыс. человек. Рекордное число заражений выявлено как минимум в пяти американских штатах: Миссури, Техасе, Теннеси, Юте и Западной Вирджинии.

Техас сообщил о более чем 9,9 тыс. случаях заражений, выявленных за последние сутки. Это третий день подряд, когда в штате подтверждается столь высокое число заражений.

Издание отмечает, что в штате Аризона быстрое распространение заражений оказывает серьезную нагрузку на систему здравоохранения, там очень много госпитализированных. В Аризоне в течение этой недели каждый день выявляют порядка 3,6 тыс. заражений.

Всего в США с начала пандемии подтвердили более 3,1 млн заражений, скончались более 134 тыс. заразившихся.