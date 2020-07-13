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Нефть подешевела на ожиданиях заседания комитета ОПЕК+

Нефть подешевела на ожиданиях заседания комитета ОПЕК+
Фото: Reuters

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются на ожиданиях заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), запланированного на 15 июля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 по московскому времени в понедельник составила $42,93 за баррель, что на $0,31 (0,72%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,89 (2,1%), до $43,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,33 (0,81%) - до $40,22 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,93 (2,4%), до $40,55 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть WTI подешевела на 0,3%, в то время как Brent прибавила в цене 1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

"Рекордно высокий уровень запасов в США и вторая волна (коронавируса - ИФ) в мире способствовали предположениям, что ОПЕК+ может на этой неделе принять неожиданное решение о продлении сокращений на 9,7 млн б/с на следующий месяц, но мы считаем, что это маловероятно, учитывая, что цены выросли почти вдвое по сравнению с низким уровнем, зафиксированным в апреле", - отмечают аналитики OCBC, которых цитирует S&P Global Platts.

Пандемия коронавируса

На фоне признаков восстановления экономики источники, знакомые с ходом переговоров, также сообщают о низкой вероятности продления текущих сокращений, отмечает агентство. Это означает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

В то же время, количество новых случаев заражения коронавирусом в США в течение четырех дней превышало 60 тыс., пишет S&P Global Platts. Бразилия, Индия и ЮАР также отмечают увеличение прироста новых случаев.

Между тем число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 5 единиц - до 258, сообщила в пятницу, 10 июля, американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 958 буровых установок.

В том числе количество нефтяных установок снизилось на 4 и составило 181. Год назад их насчитывалось 788. Показатель не демонстрировал рост с недели, завершившейся 13 марта, отмечает MarketWatch.

ОПЕК+ Brent WTI США Коронавирус

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