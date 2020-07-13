Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8% вслед за миром

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти на новостях о препарате и вакцине от коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-0,8%, при этом проседают акции "Норникеля" на новостях о разливе керосина на Таймыре.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2817,48 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1255,79 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,7%.

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,7%), "Магнита" (+1,6%), "Мобильных телесистем" (+1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,4%), "Яндекса" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Северстали" (+1%), АФК "Система" (+1%), "АЛРОСА" (+1%), "Роснефти" (+1%).

Просели бумаги "Башнефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%). Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщила пресс-служба "Норникеля" в воскресенье, 12 июля.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в понедельник вероятно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами - настрой на зарубежных фондовых площадках остается оптимистичным в ожидании потока корпоративной отчетности (в течение недели финансовую отчетность за второй квартал опубликуют JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Alcoa, Johnson&Johnson, Morgan Stanley). На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция доллара вниз в направлении уровня 70 руб./$1, восстановление "спроса на риск" на рынках в целом способствует ослаблению доллара США.

Факторы риска для мировых рынков на этой неделе

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, мировые рынки продолжают удерживать позиции на высоких уровнях, игнорируя существующие риски для мировой экономики и акцентируя внимание на программах стимулирования и количественного смягчения. Однако на неделе несколько факторов могут оказать давление на мировые рынки.

Первым из них продолжает выступать активизация коронавируса: речь идет о росте темпов заболеваемости в США, которые уже превышают апрельские пики вдвое и составляют более 60 тыс. новых случаев в день. Общее количество случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах уже превысило 3,3 млн человек. Это может привести к восстановлению карантинных мер в отдельных штатах, что негативно скажется на динамике американской экономики.

Плюс к этому, важным фактором остается ситуация в отношениях между США и Китаем. Рост напряженности может оказать влияние на торговые взаимоотношения двух стран, вплоть до влияния на уже заключенные договоренности в рамках первой фазы торгового соглашения.

Также стоит отметить начало сезона отчетности компаний в США, где крупные игроки начнут отчитываться с 14 июля. Слабые показатели компаний за второй квартал 2020 года, в принципе, ожидаемы рынком. Однако, компании могут пересмотреть прогнозы на вторую половину года в сторону ухудшения или вовсе их не обозначить, что будет негативно воспринято инвесторами и может вызвать волну продаж, как в отдельных бумагах, так и в целых секторах.

Тем не менее, утром в понедельник настроения на рынках позитивные, индекс МосБиржи может сделать существенный шаг в сторону верхней границы диапазона 2800-2850 пунктов. В дальнейшем, в отсутствии важной макроэкономической статистики и возможном некотором ухудшении внешнего фона, по рынку может пройти волна продаж, что приведет к компенсации части утреннего роста. При этом, в рамках сессии российский рынок акций, скорее всего, сохранит позиции в данном коридоре, считает Зварич.

Успехи в борьбе с коронавирусом

В США в пятницу, 10 июля, индексы выросли на 0,7-1,4% на новостях о препарате и вакцине от коронавируса, при этом Nasdaq (+0,7%) обновил рекордный максимум третий день подряд.

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences в пятницу сообщила, что препарат remdesivir позволяет на 62% снизить смертность среди тяжело больных пациентов с коронавирусом.

Глава BioNTech Угур Шахин, в свою очередь, сказал The Wall Street Journal, что вакцина, которую германская биотехнологическая компания разрабатывает совместно с американской Pfizer, может быть готова к получению одобрения властей уже в декабре.

В четверг, 9 июля, в США было зарегистрировано рекордное число новых выявленных случаев заражения коронавирусом - 63 тыс., отмечает WSJ.

Обострение отношений США и Китая

Кроме того, в санкционный список Госдепа Соединенных Штатов в четверг были внесены трое высокопоставленных чиновников Компартии Китая, поскольку Вашингтон считает их ответственными за репрессивную политику Пекина в отношении уйгурского населения страны.

Представитель министерства иностранных дел Китая в пятницу заявил журналистам, что страна намерена принять ответные меры в отношении американских чиновников.

В понедельник растут индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%) на ожиданиях оптимистичных экономических прогнозов.

В то же время опасения по поводу растущего количества новых заражений коронавирусом в мире ограничивают рост рынков.

Инвесторы ждут публикации данных о динамике ВВП Китая в апреле-июне, а также о внешней торговле, производстве и инвестициях. Сингапур также опубликует данные о ВВП. Несмотря на надежды инвесторов на улучшение прогноза мирового ВВП за счет открытия экономики Китая, цена акций является неоправданно высокой с учетом текущих данных, предупреждают аналитики.

На этой неделе состоятся заседания ряда мировых центробанков, включая Банк Японии и Европейский центральный банк (ЕЦБ), также инвесторы ждут приближения сезона отчетности.

Цены на нефть

Нефть Brent утром в понедельник корректируется вниз после роста в пятницу, инвесторы ожидают заседания 15 июля министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC); цена находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 10 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $42,95 за баррель (-0,7% и +2,1% в пятницу), августовская цена WTI - $40,21 за баррель (-0,8% и +2,4% в пятницу).

По итогам минувшей недели нефть WTI подешевела на 0,3%, в то время как Brent прибавила в цене 1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

"Рекордно высокий уровень запасов в США и вторая волна (коронавируса - ИФ) в мире способствовали предположениям, что ОПЕК+ может на этой неделе принять неожиданное решение о продлении сокращений на 9,7 млн б/с на следующий месяц, но мы считаем, что это маловероятно, учитывая, что цены выросли почти вдвое по сравнению с низким уровнем, зафиксированным в апреле", - отмечают аналитики OCBC, которых цитирует S&P Global Platts.

На фоне признаков восстановления экономики источники, знакомые с ходом переговоров, также сообщают о низкой вероятности продления текущих сокращений, отмечает агентство. Это означает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

Тем временем, число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 5 единиц - до 258, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 958 буровых установок.

В том числе число нефтяных установок снизилось на 4 и составило 181. Год назад их насчитывалось 788. Показатель не демонстрировал рост с недели, завершившейся 13 марта, отмечает MarketWatch.