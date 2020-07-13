В правительстве сообщили об ускорении безработицы в России до 6,3%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Безработица, по предварительным данным, ускорилась до 6,3%, власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"К концу 2021 года по этому плану (Общенациональному плану действий - ИФ) уровень безработицы должен снизиться ниже 5% - это ключевой индикатор его исполнения, то есть найти приемлемую безопасную зону. В июне сейчас цифр еще нет, они должны появиться в ближайшее время, но, по оценке, уровень безработицы скорее 6,3%, то есть это снижение почти на полтора процентных пункта нужно обеспечить", - сказал Белоусов в ходе заседания президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Как сообщалось, уровень безработицы в мае вырос до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года (тогда равнялся 6,5%), ровно 6% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года.