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Безработица в России в мае выросла до максимума за 8 лет

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в мае 2020 года увеличилась по сравнению с апрелем на 227 тысяч человек и составила 4 млн 513 тысяч человек. Это следует из опубликованных в пятницу предварительных данных Росстата.

Уровень безработицы в мае вырос до 6,1% с 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года (тогда равнялся 6,5%), ровно 6,0% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года.

В августе 2019 года показатель уровня безработицы в РФ был минимальным за всю историю наблюдений с 1991 года - 4,3%.

Численность официально зарегистрированных безработных в мае выросла до 2 млн 143 тыс. человек с 1 млн 311 тыс. человек в апреле и 727 тыс. в марте.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков на этой неделе заявлял, что на 17 июня в России на бирже труда были зарегистрированы уже 2 млн 476 тыс. безработных граждан.

Росстат

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