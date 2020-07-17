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Эксперт спрогнозировал сохранение безработицы в России на уровне 10 млн человек до конца года

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Общее число безработных в России, которое к началу лета выросло до 10 миллионов из-за пндемии, не изменится в течение года, считает основатель сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров. В том числе она не будет расти, считает он.

Экономический кризис

"Что касается зарегистрированных безработных, то их численность продолжит расти. Думаю, в сентябре мы увидим дополнительный рост регистрируемой безработицы", - считает эксперт.

Экспертные оценки Superjob.ru по численности общей безработицы дают максимальный показатель по численности безработных. Российские профсоюзы в свою очередь дают более сдержанные оценки. По данным Конфедерации труда России, в стране насчитывается порядка 8 млн фактических безработных.

Хроника 27 января – 17 июля 2020 годаЭкономический кризис
Superjob КТР коронавирус

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