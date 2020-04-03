Президент РФ подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Вывеска на одном из офисов, предоставляющих займы в Ростове-на-Дону Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон, который дает право гражданам, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, на получение кредитных каникул на шесть месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов МСП из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

Подписанный президентом закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" размещен на портале правовой информации.

Условия для граждан и ИП

Закон устанавливает, что заемщик - физическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключивший кредитный договор, в том числе и ипотечный, вправе в срок до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств. Правительство вправе продлевать предельный срок данного обращения.

Для получения кредитных каникул должно одновременно соблюдаться три условия:

1) размер кредита не превышает максимальный размер установленный правительством;

2) произошло снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору) за месяц до обращения более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год. При этом правительство вправе определить методику расчета среднемесячного дохода заемщика;

3) на момент обращения заемщика с требованием в отношении такого кредитного договора не действует льготный период, установленный ранее по ипотечным каникулам.

Длительность льготного периода составляет не более шести месяцев. Срок и дату начала льготного периода определяет заемщик. Дата начала льготного периода по кредитному договору не может быть позже 14 дней с момента обращения по потребительским кредитам, не более чем на один месяц - по ипотечным кредитам.

ИП вместо приостановления исполнения обязательств могут попросить уменьшить размер платежей в течение льготного периода.

Из закона следует, что кредитные каникулы можно попросить по телефону, если он идентифицирован в системе банка.

Срок рассмотрения заявки банком не может превышать пяти дней. Банк вправе запросить у заемщика документы, подтверждающие снижение размера ежемесячного дохода, которые заемщик обязан предоставить в течение 90 дней. При наличии уважительных причин срок продлевается на 30 дней.

Документами, подтверждающими снижение дохода заемщика, являются:

1) справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по форме ФНС России за текущий год и за 2019 год;

2) выписка из Регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного;

3) листок нетрудоспособности на срок не менее одного месяца;

4) иные документы.

Кредитор вправе запросить информацию, подтверждающую снижение доходов, в Федеральной налоговой службе (ФНС), Пенсионном фонде (ПФР), Фонде социального страхования (ФСС), Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС). Кредитор, направивший запрос в указанные органы, не вправе запрашивать документы, подтверждающие снижение дохода, у заемщика.

В течение льготного периода не допускается:

- начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств кредитному договору;

- предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному договору либо обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращение с требованием к поручителю (гаранту).

Заемщик в течение льготного периода вправе:

- досрочно прекратить действие льготного периода;

- досрочно погасить сумму (часть суммы) кредита без прекращения льготного периода.

Начисление процентов

При этом в законе прописано, что по потребительским кредитам и кредитным картам в течение льготного периода на размер основного долга будут начисляться проценты по ставке, равной двум третям от рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (ПСК). Сумма таких процентов фиксируется по окончании льготного периода и выплачивается после основных выплат. При этом устанавливается, что эта фиксированная сумма уплачивается в течение 720 дней (около 2 лет) после дня окончания льготного периода равными платежами каждые 30 дней до погашения размера обязательств заемщика. В фиксированную сумму также включаются суммы процентов, неустоек штрафов, пеней, начисленные до даты начала кредитных каникул.

Среднерыночное значение ПСК, которое применяется банками во втором квартале, по кредитным картам составляет примерно 21%, то есть ставка по кредитным картам на время льготного периода не сможет превысить 14%. По кредитам (в зависимости от срока и размера) оно составляет от 14% до 27%, то есть по таким кредитам ставка не сможет превысить от 9% до 18%.

По ипотечным кредитным договорам проценты в льготный период будут начисляться в размере и с периодичностью, которые аналогичны действовавшим до предоставления льготного периода условиям кредитного договора. При этом срок возврата кредита продлевается на срок действия льготного периода. Обязанность по внесению изменений в регистрационную запись об ипотеке или в закладную, если обязательства по кредитному договору обеспечены ипотекой, после подтверждения установления льготного периода возлагается на кредитора. Изменение условий кредитного договора в связи с предоставлением льготного периода не требует согласия залогодержателя - третьего лица, а также поручителя или гаранта. Срок действия обеспечительных договоров продлевается на срок действия кредитного договора.

Условия для МСП

Также закон устанавливает условия предоставления льготного периода по кредитным договорам для субъектов МСП, которые работают в отраслях, определенных правительством.

В срок до 30 сентября 2020 г. субъекты МСП могут обратиться за предоставлением льготного периода. Длительность льготного периода составляет не более шести месяцев. Срок рассмотрения кредитором требования не может превышать пяти дней. Вместо приостановления исполнения обязательств заемщиком требование субъекта МСП может предусматривать уменьшение размера платежей в период льготного периода. По окончании льготного периода в сумму обязательств заемщика-субъекта МСП по кредитному договору включается сумма обязательств по процентам, начисленным за период действия льготного периода. По окончании льготного периода платежи по кредитному договору уплачиваются заемщиком в размере и с периодичностью, которые установлены в действовавшем до каникул договоре.

Ипотечные облигации

Принятый закон регулирует вопросы, связанные с эмиссией облигаций с ипотечным покрытием в части внесения изменений в решение о выпуске и проспект эмиссии таких облигаций. Изменения вносятся, если требования по обеспеченным ипотекой обязательствам входят в состав ипотечного покрытия облигаций и их изменение влечет невозможность исполнения эмитентом обязательств по погашению облигаций в установленный срок.

Что нужно, чтобы все это заработало

Совет Федерации при обсуждении закона в четверг обратил внимание - для начала работы механизма кредитных каникул необходимо принять и разработать четыре документа:

- нормативный акт, который устанавливает максимальный размер кредита физическому лицу или ИП, на который будут распространяться кредитные каникулы;

- нормативный акт, который устанавливает методику расчета среднемесячного дохода заемщика;

- механизм, позволяющий оперативного обеспечить доступ банков к информационным сервисам ФНС, ПФР, ФСС, ФОМС для получения информации, которая подтвердит снижение доходов заемщика;

- правительство также должно оперативно определить перечень отраслей, на которые будет распространяться механизм кредитных каникул для субъектов МСП.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Из информационной части кредитной истории будет подлежать исключению информация об отсутствии платежей по договору займа, которые не уплачены в течение льготного периода.