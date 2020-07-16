Промышленное производство в РФ второй месяц подряд упало почти на 10%

Фото: Александр Колбасов/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Динамика падения промышленного производства в РФ в июне в годовом выражении почти не изменилась по сравнению с майскими цифрами и немного не дотянула до двузначного значения, следует из опубликованных в четверг данных Росстата.

Промпроизводство в июне в годовом выражении снизилось на 9,4% после падения на 9,6% в мае, снижения на 6,6% в апреле, повышения на 0,3% в марте, на 3,3% в феврале и на 1,1% в январе, сообщил во вторник Росстат.

За январь-июнь 2020 года промышленность снизилась на 3,5% по сравнению с I полугодием 2019 года.

Падение в июне превысило ожидания экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал падение промпроизводства за июнь на 7,2%.

В июне 2020 года по сравнению с маем промышленное производство фактически выросло на 2,4%, но с исключением сезонности снизилось на 1%.

"Наибольший спад в июне показал сырьевой сектор. Добыча полезных ископаемых сократилась на 14,2% к июню 2019 года (в мае падение составляло 13,5% в годовом выражении) и на 3,1% к маю 2020 года. Основная причина – сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также снижение спроса на уголь и нерудные полезные ископаемые", - говорится в комментариях Росстата.

Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, снизили объемы производства на 6,5% к июню 2019 года (это лучше показателей апреля и мая, когда падение по сравнению с аналогичными периодами 2019 года достигало 11,4% и 10,9%, соответственно). Одновременно зафиксирован рост объемов деятельности по сравнению с маем 2020 года на 1,1%.

Электро- и теплоэнергетика показали снижение к маю 2020 года и к июню 2019 года - на 9,2% и на 4,8%, соответственно.

Обрабатывающие отрасли показали значительный рост по сравнению с маем 2020 года - на 8,4%. Тем не менее, производство не достигло показателей июня 2019 года - зафиксировано снижение на 6,4% после падения на 7,2% в мае и на 10,0% в апреле.

Добыча нефти в июне 2020 года сократилась по сравнению с июнем 2019 года на 16,4%, по сравнению с маем этого года - на 3,8%. Это связано с выполнением обязательств по "нефтяной сделке" в рамках ОПЕК+. За I полугодие 2020 года добыто 227 млн тонн нефти, что на 4,8% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года.

Снижение добычи природного газа в июне составило 13,3% к июню 2019 года и 8,5% к маю 2020 года. За I полугодие добыто 294 млрд куб.м., что 11,1% меньше, чем годом ранее.

В июне 2020 года впервые в этом году уменьшилось производство сжиженного и регазифицированного природного газа. По сравнению с июнем прошлого года снижение составило 11,1%, по сравнению с маем 2020 года падение на 20,8%. В июне 2020 года выработано 2 млн т. СПГ. В целом за I полугодие 2020 года произведено 15,4 млн т., что на 7,2% больше, чем за шесть месяцев 2019 года.

Минэкономразвития в конце мая отмечало, что ожидает постепенного восстановления обрабатывающей промышленности в РФ в ближайшие месяцы, но в целом динамика в промпроизводстве будет оставаться слабой на фоне сделки ОПЕК+ и сохраняющихся ограничений в экономике. Министерство прогнозирует падение промпроизводства в РФ по итогам 2020 года на уровне 5,2%.