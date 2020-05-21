Промышленность России в "нерабочем" апреле упала почти на 7%

Завод по сжиганию сточных вод в Петербурге Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Промышленное производство в РФ в апреле 2020 года упало на 6,6% к тому же месяцу 2019 года после повышения на 0,3% в марте, на 3,3% в феврале и 1,1% в январе, сообщил в четверг Росстат.

За январь-апрель 2020 года промышленность снизилась на 0,6% в годовом сравнении.

Снижение в апреле стало максимальным с октября 2009 года, но при этом оказалось значительно меньше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал падение промпроизводства за "нерабочий" апрель на 13,3%. Введение карантинных мер в РФ в апреле привело к сильному разбросу в оценках аналитиков динамики промышленности в прошедшем месяце - оценки по апрелю варьировались от снижения на 8% до падения на 25%, но менее 7% никто не ожидал.

С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промпроизводство в апреле упало на 5,7% после снижения на 1,1% в марте, роста на 0,3% в феврале и снижения на 0,8% в январе.

"Введение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране и снижение экономической активности в большинстве государств, являющихся важными внешнеэкономическими партнерами России, оказало решающее влияние на снижение промышленного производства в апреле 2020 года", - отмечается в релизе Росстата.

Наибольший спад в апреле показали отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений - на 11,4% к апрелю 2019 года. "Основная причина - приостановка деятельности ряда предприятий на время действия указов президента РФ о введении нерабочих дней", - говорится в сообщении Росстата.

Обрабатывающие производства в апреле упали на 10% к апрелю 2019 года (за январь-апрель при этом еще рост на 0,1%).

"Среди причин - приостановка деятельности ряда предприятий в связи с принятыми мерами по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, а также снижение спроса со стороны потребителей на целый ряд товаров и услуг. Тем не менее, ряд отраслей, работа которых не останавливалась - производство продуктов питания, медицинского оборудования и лекарственных средств, удобрений, дизельного топлива и сжиженного природного газа, пластмасс и некоторых других продуктов нефтехимии, металлургия и некоторые другие, - даже нарастили объемы выпуска", - отмечают в Росстате.

В сырьевом секторе спад составил 3,2% по сравнению с апрелем 2019 года (за январь-апрель снижение на 0,8%). "Это также связано с непрерывным характером производства значительного числа добывающих предприятий", - отмечают в Росстате.

Наименьший спад показала электро- и теплоэнергетика - спад на 1,9%, "что связано с частичным замещением промышленного электропотребления бытовым". "Кроме того, в большинстве регионов страны средняя температура оказалась на 2-4 градуса ниже нормы, что повлияло на объемы выработки тепла. Большинство предприятия этого сектора экономики не прекращали работу в апреле и эффект нерабочих дней на них сказался в минимальной степени", - отмечают в Росстате

Добыча нефти в апреле выросла на 0,2%, а природного газа упала на 16,2% (в сравнении с апрелем 2019 года. Производство сжиженного и регазифицированного природного газа продолжает расти - на 4,5% по сравнению с апрелем 2019 года. В целом, за 4 месяца 2020 году произведено 10,9 млн т. СПГ.

Продолжают снижаться объемы добычи угля - на 6,9% по сравнению с апрелем 2019 года. Тенденция отмечается с декабря 2019 года.

В обрабатывающих отраслях положительную динамику продемонстрировали большинство предприятий, производящих продукты питания, некоторые отрасли нефтехимии и металлургии, производство медицинского оборудования и лекарств, спецодежды и защитных средств, в том числе индивидуальной защиты.

Выпуск дизельного топлива вырос в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 7,9%, а автомобильного бензина снизился - на 20,1% (по сравнению с апрелем 2019 года).

Значительно вырос выпуск первичного алюминия - на 12,1% к апрелю 2019 года, а также конструкций и деталей конструкций из алюминия - на 8,5% к апрелю 2019 года.

В химической отрасли вырос выпуск удобрений - на 7,1% к апрелю 2019 года, аммиака - на 5%.

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в апреле 2020 года снизилось на 60,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. "Среди ключевых причин приостановка деятельности предприятий в связи с установлением нерабочих дней, отсутствием импортных комплектующих и сокращение спроса", - отмечают в Росстате.

В наибольшей степени упало производство легковых автомобилей - на 79,2% от показателя апреля 2019 года, выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств снизился на 51,3%.

Выпуск теле- и радиоаппаратуры снизился в апреле на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Холодильников и морозильников произведено на 74,6% меньше, чем в апреле прошлого года. Стиральных машин - на 75,2% меньше, чем годом ранее. "Основная причина - приостановка деятельности предприятий в связи с установлением нерабочих дней. Тем не менее, рост потребления мультимедийного контента в апреле и повышенный спрос на телеаппаратуру, компьютеры и компьютерную периферию позволил производителям минимизировать падение производства", - отмечают в Росстате.

В частности, производство компьютеров - десктопов и ноутбуков, а также мониторов, роутеров и некоторых иных видов, комплектующих к ним выросло на 15,2% к апрелю 2019 года.