Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным снижением цен большинства blue chips на фоне дешевеющей нефти и фьючерсов в США на фоне известий об увеличении числа новых случаев заражения коронавирусом в мире; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,3%, при этом растут расписки Etalon Group на дивидендных новостях и акции "Интер РАО".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2767,94 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1212,9 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 0,8%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB".

Подешевели рублевые акции "Башнефти" (-0,7%), "Татнефти" (-0,5% и -0,8% "префы"), "Роснефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,7% "префы"), "Мобильных телесистем" (-0,3%).

Выросли ГДР Etalon Group (+5,4%, до 114,06 рубля), "Интер РАО" (+2%), "Россетей" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Мечела" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%).

Совет директоров девелопера Etalon Group рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов в размере 12 рублей на акцию за 2019 год, говорится в сообщении компании. За 2018 год группа выплатила дивиденды в размере $0,19 на акцию.

Акции "Интер РАО" продолжают отыгрывать пятничную новость, что компания в конце июля рассмотрит вопрос о стратегии до 2025 года.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в понедельник возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС, но внешний фон пока не дает существенных оснований для закрепления ниже уровня 1200 пунктов, который можно считать нижней границей текущего консолидационного диапазона. Риски, связанные с распространением COVID-19, остаются сдерживающим фактором для инвесторов, в то время как в ЕС и США обсуждаются новые меры поддержки экономики.

Кроме того, на рынки может влиять поток корпоративной отчетности (в понедельник до открытия торгов в США ожидается отчетность нефтесервисной компании Halliburton). В валютной секции в начале торгов возможно продолжение повышения доллара в соответствии с обстановкой на мировом валютном рынке, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, на этой неделе рынки останутся под давлением рисков активизации распродаж.

В мире продолжается активное распространение коронавируса, а ежедневные темпы прироста числа заболевших регулярно устанавливают новые максимумы. Аналогичная ситуация в США, где к концу прошлой недели количество новых случаев заражения в сутки превысило 77 тыс. человек, что более чем вдвое выше апрельских максимумов. В сложившихся обстоятельствах возможно восстановление карантинных ограничений в некоторых штатах страны, что негативно повлияет на деловую активность и, соответственно, на динамику американской экономики. Данный фактор ухудшает отношение инвесторов к рисковым активам.

Рост напряженности между США и Китаем

Плюс к этому, продолжается рост напряженности в отношениях между США и Китаем, что подогревает опасения относительно влияния ситуации на их торговые взаимоотношения. Дальнейшее ухудшение отношений между странами может привести к введению тарифов на поставки китайской продукции в Штаты, что станет ударом по уже существующим торговым договоренностям и поставит под вопрос исполнение первой фазы торгового соглашения. Подобное развитие событий выступит существенным негативным фактором для мировой экономики и, соответственно, широкого спектра рисковых активов.

Утром в понедельник на рынке акций РФ вероятное преобладание продаж, индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 2750-2800 пунктов. Однако в дальнейшем возможны попытки отступления рынка под нижнюю границу данного коридора, считает Зварич.

В США в пятницу индексы показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,3%, Dow Jones и S&P 500 по итогам недели прибавили 2,3% и 1,3% соответственно, завершив ростом третью неделю подряд, в то время как Nasdaq впервые за три недели снизился на 1,1%.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле снизился до 73,2 пункта при прогнозах роста до 79 пунктов с июньского уровня 78,1 пункта. В Мичиганском университете объясняют снижение потребительского доверия в стране скачком новых случаев заражения коронавирусом.

В США в пятницу было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения – более 70 тыс. Всего в стране коронавирус был выявлен у 3,58 млн человек, более 138 тыс. заболевших скончались.

Опасения из-за продолжающегося распространения заболевания удалось смягчить благодаря оптимизму по поводу нового пакета стимулирующих мер. Белый дом и Конгресс США испытывают давление в связи с необходимостью представить новые стимулы до истечения срока выплаты надбавок к пособиям по безработице в конце июля.

Федеральная резервная система (ФРС) США в пятницу расширила программу поддержки малого и среднего бизнеса Main Street Lending (MSL), включив в нее некоммерческие организации.

В понедельник в Азии преобладает рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite подскочил на 3,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).

Инвесторы следят за ходом саммита ЕС в Брюсселе, который продолжается уже четвертый день. Европейские СМИ отмечают напряженную атмосферу обсуждений бюджета ЕС на 2021-2027 годы и плана антикризисного восстановления экономики.

Народный банк Китая (НБК) сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%. ЦБ страны оставил ставку без изменений третий месяц подряд после снижения на 20 базисных пунктов в апреле для оживления экономики, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса.

Как отмечает South China Morning Post, это решение оправдало ожидания рынка в связи с признаками восстановления экономики страны. На прошлой неделе данные Государственного статистического управления КНР показали, что ВВП Китая во втором квартале вырос на 3,2%.

Нефть

Тем временем, в понедельник дешевеет нефть на фоне новостей о росте новых случаев заражения коронавирусом в мире; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 17 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $42,72 за баррель (-1% и -0,5% в пятницу), августовская цена WTI - $40,18 за баррель (-1% и -0,4% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 0,2%, в то время как WTI прибавила в цене 0,1%.

Трехдневная скользящая средняя прироста заболевших в мире выросла до рекордных 242 тыс., при этом примерно 30% новых случаев приходится на США, пишет S&P Global Platts со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на пять единиц - до 253, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 954 буровых установок.

Тем временем японский импорт нефти в июне снизился на 14,7% в годовом выражении после падения на 25% в мае, свидетельствуют данные министерства финансов страны.