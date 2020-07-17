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Белому дому предложили приостановить в 18 штатах снятие ограничений из-за COVID-19

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Почти два десятка американских штатов находятся в "красной зоне" опасности из-за ситуации с коронавирусом и должны приостановить снятие ограничений. Об этом пишет в пятницу издание The Hill со ссылкой на документ, подготовленный для рабочей группы Белого дома по COVID-19.

В документе изложены рекомендации для каждого штата. Для тех штатов, которые определены как "красная зона", предлагается закрыть бары и спортзалы, а также запретить встречи группами более 10 человек.

"Красными" определены 18 штатов: Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта. К этой группе отнесены штаты, в которых регистрировали более 100 новых случаев коронавируса на 100 тыс. человек в течение последней недели.

Во многих штатах, в которых в последнее время увеличился прирост новых случаев COVID-19, продолжают работать бары и рестораны. Некоторые губернаторы заявляют, что не хотят вновь вводить ограничения, поскольку это нанесет очень сильный ущерб экономике.

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,6 млн случаев заражения, причем свыше 141 тыс. заболевших скончались.

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