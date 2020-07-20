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"Бережливая четверка" уладила одно из разногласий идущего четвертый день саммита ЕС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Лидеры четырех стран Евросоюза в ночь на понедельник согласовали один из основных пунктов соглашения на саммите ЕС в Брюсселе, посвященного плану перезапуска экономики ЕС после пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с итогами переговоров.

В частности, по их информации, по итогам переговоров Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция договорились о том, что 390 млрд евро из восстановительного фонда будут выделяться в качестве грантов, а остальные средства – как займы под низкие проценты.

"Жесткие переговоры только что подошли к концу. Мы можем быть довольны полученным сегодня результатом. Все продолжится сегодня после полудня", - написал канцлер Австрии Себастьян Курц в твиттере ранним утром в понедельник.

Ожидается, что переговоры в Брюсселе возобновятся в понедельник во второй половине дня. По данным агентства, 27 государств ЕС постараются решить оставшиеся вопросы – общий размер фонда и механизмы контроля его расходов.

Накануне, сообщает агентство, дискуссия между южными и северными странами блока велась горячо, в какие-то моменты переговоры были на грани краха из-за серьезных разногласий между ними.

Как сообщалось ранее, остававшимися после трех дней дискуссий основными пунктами, создавшими тупик в переговорах, были управление планом восстановления экономики, пропорция между субсидиями и займами в восстановительном фонде, критерии предоставления финансовой помощи, соблюдение принципов правового государства, скидки на взносы в бюджет странам ЕС, являющимся нетто-донорами.

Страны-доноры - "бережливая четверка" (Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция) и присоединившаяся к ней в ходе саммита Финляндия требовали строгого контроля над тем, как государства-реципиенты помощи будут ее использовать. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивал на праве вето по национальным программам восстановления экономики.

Против этого категорически возражали особенно пострадавшие от кризиса Италия и Испания. "Такое вето недопустимо как с юридической, так и политической точки зрения", - отреагировал глава правительства Италии Джузеппе Конте.

Другим пунктом разногласий стало распределение субсидий и займов. В изначальном предложении Еврокомиссии предусматривалось разделить 750 млрд евро восстановительного плана на 500 млрд субвенций и 250 млрд кредитов. Под давлением "бережливых" Шарль Мишель предложил субсидии в размере 450 млрд, и займы - в 300 млрд евро. По данным источников L'Echo, сторонники экономии пожелали в воскресенье пойти еще дальше: сократить субсидии до 350 млрд евро, против чего возражали Германия и Франция.

Недовольство "бережливых" вызвал и общий финансовый пакет – восстановительный фонд в 750 млрд евро плюс семилетний бюджет ЕС в 1,074 трлн евро. Они считают его чрезмерным.

Еще одним камнем преткновения стало предложение об увязке финансирования для стран-получателей помощи из союзного бюджета с уважением принципов правового государства. Еврокомиссия предложила замораживать целиком или частично помощь для тех стран союза, которые игнорируют эти принципы. Это явно затрагивало интересы Венгрии и Польши, в отношении которых была активирована статья 7 договора о Европейском союзе, предупреждающая о возможности санкций за серьезное нарушение европейских ценностей.

ЕС

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