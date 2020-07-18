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На саммите ЕС не договорились по финансовым вопросам

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Внеочередной Европейский совет, созванный в Брюсселе для согласования бюджета ЕС на 2021-2027 годы и плана антикризисного восстановления экономики, после рабочего ужина глав государств и правительств стран Евросоюза прервал работу до утра субботы.

"Встреча возобновится завтра утром в 11 часов (12:00 по московскому времени)", – сообщил в твиттере вечером в пятницу Баренд Лейтс, официальный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля.

Запланированная пресс-конференция Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогу первого дня работы саммита была отменена.

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Свою пресс-конференцию провел премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, высказывания которого в ночь на субботу распространили европейские СМИ. По его словам, мнения лидеров 27 государств-членов после дискуссий в течение многих часов остались "диаметрально противоположными".

"Мнения по размеру фондов восстановления диаметрально противоположные, – заявил глава чешского правительства. - На данный момент у меня нет чувства, что мы приближаемся к соглашению. Скорее у меня обратное чувство".

Помимо двух пленарных сессий, в рамках саммита в пятницу прошли разнообразные двусторонние консультации и совещания в узком составе. В частности, Мишель встречался с лидером "бережливой четверки" (Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция), возражающей против слишком амбициозного, с ее точки зрения, плана восстановления и предложенного размера бюджета, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Состоялись также консультации главы Евросовета с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Другой активный представитель "бережливых" австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что рассчитывает на новое предложение по бюджету и антикризисному плану, которое будет отвечать ожиданиям "четверки".

Основой для дискуссий на саммите послужили предложения Европейской комиссии, поддержанные председателем Евросовета, по размеру пакета экономического восстановления и семилетнему бюджету ЕС.

Восстановительный план был предложен в сумме 750 млрд евро, в том числе 500 млрд евро в виде субсидий и 250 млрд евро в форме займов. Помимо этого плана, предложен бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 трлн евро. Разногласия участников саммита касаются, в том числе, размеров бюджета и соотношения субсидий и займов.

По прибытии на саммит в Брюссель Макрон заявил: "Мы переживаем небывалый санитарный, но также экономический и социальный кризис. Это требует намного больше солидарности и амбиций".

"Ближайшие часы будут абсолютно решающими для соответствия этим амбициям", - подчеркнул он.

Это, объяснил французский президент, означает прийти к компромиссу, чтобы восстановительный план и долгосрочный бюджет ЕС позволили в ближайшие годы обеспечить европейский экономический, социальный, экологический перезапуск.

Глава Европейского парламента Давид Сассоли указал на "совершенно особую ответственность перед общественностью" глав государств и правительств в это сложное время. "Мы не можем позволить себе не прийти к согласию на (Европейском - ИФ) совете", - сказал Сассоли на пресс-конференции после своего традиционного выступления перед европейскими лидерами в начале саммита.

Он призвал "не будить новую бурю, которая поставит в сложное положение всю Европу".

Меркель, прибыв в здание Европейского совета, отметила: "Я ожидаю, что переговоры будут очень, очень сложными".

Евросоюз Совет Европы

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