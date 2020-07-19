Саммит ЕС не уложился в два дня и продолжится в воскресенье

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Второй день саммита Евросоюза, посвященного согласованию бюджета ЕС на 2021-2027 гг. и плану антикризисного восстановления, завершился без результата, дискуссии продолжатся в воскресенье.

"Председатель Европейского совета возобновит встречу завтра в полдень", - сообщил в ночь на воскресенье в твиттере Баренд Лейтс, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля, после рабочего ужина глав государств и правительств стран ЕС.

Запланированный на 17-18 июля внеочередной саммит Евросоюза, как и предсказывали некоторые европейские обозреватели, не уложился в два дня из-за остающихся противоречий между государствами ЕС как по восстановительному плану, так и по семилетнему союзному бюджету.

Скорректированные Мишелем предложения и интенсивные консультации с наиболее строптивыми участниками встречи, в которых главе Евросовета помогали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не привели к компромиссу.

Председатель Европейского совета представил в субботу вниманию глав государств и правительств стран ЕС, собравшихся днем раньше в Брюсселе, обновленное предложение по соотношению субсидий и займов для ликвидации экономических последствий, которые причинил кризис COVID-19.

Мишель предложил сохранить ранее предложенный пакет средств на восстановление в размере 750 млрд евро, но по-новому распределить субсидии и займы: 450 млрд евро будут выделены в качестве субвенций, а 300 млрд евро как кредиты. Первоначально предлагалось соответственно 500 млрд и 250 млрд.

Это была уступка "бережливой четверке" - Австрии, Дании, Нидерландам и Швеции, которые считали безвозмездную часть фонда восстановления чрезмерной и настаивали на увеличении пропорции займов.

Мишель в поиске компромисса также предложил механизм, усиливающий контроль над использованием этого финансирования. Строгого контроля добивается премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, требующий, чтобы выделение средств на национальные проекты единогласно одобрялось всеми государствами-членами ЕС. То есть каждое из них может наложить вето на финансирование стратегии восстановления, избранной другой страной Евросоюза.

Против такой меры решительно возражали Испания и Италия, главные реципиенты антикризисной помощи.

Несмотря на отмеченное европейскими СМИ некоторое снижение напряженности на второй день работы саммита, глава итальянского правительства Джузеппе Конте расценил дискуссии как "более сложные, чем ожидалось". "Мы ведем трудные переговоры с Нидерландами и другими "бережливыми", которые не разделяют нашего мнения, что необходим столь существенный ответ (на кризис - ИФ)", - заявил Конте в видеозаявлении.

Кроме того, Мишель выдвинул идею повышения скидок на взносы в бюджет ЕС для Германии и "бережливой четверки", чтобы склонить на свою сторону сторонников строгой бюджетной дисциплины и достичь соглашения на этом саммите.

Вероятно, это подвигло одного из членов "бережливой четверки" австрийского канцлера Себастьяна Курца сделать вывод, что дискуссии на встрече европейских лидеров продвигаются "в правильном направлении". Тем не менее, он хотел бы, чтобы скидки были еще выше, чем предложил председатель Евросовета.

К вечеру субботы в СМИ появились сообщения, что в ходе ужина Мишель может выложить на стол третий вариант предложений как основы для обсуждения в воскресенье.