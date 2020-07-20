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Троценко стал контролирующим акционером GeoProMining

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Компания Nakilep Overseas, принадлежащая Роману Троценко, в июле завершила приобретение у Geiser Asset, бенефициаром которой является Симан Поваренкин, пакета в горнорудной компании GeoProMining.

Как говорится в сообщении GeoProMining, в результате этой сделки Nakilep стала контролирующим акционером компании.

"Ожидается, что нынешняя команда менеджеров GeoProMining Group продолжит работу по управлению бизнесом группы после этой сделки", - подчеркивается в сообщении.

Точные доли владения в сообщении не раскрываются. Однако весной ФАС России удовлетворила ходатайство Nakilep о приобретении 50,32% голосующих акций компании GeoProMining, что в совокупности с уже имеющимися бумагами должно было увеличить долю Nakilep до 98,51%.

Троценко в прошлом году выкупил 48,19% GeoProMining у "Сбербанк Капитала" и Bellmarsh Solutions и вошел в совет директоров компании. Контролирующим акционером GeoProMining с долей 50,3% и главой совета директоров оставался Поваренкин, бывший партнер Сергея Генералова по группе "Промышленные инвесторы".

GeoProMining - горнорудная компания с активами в России (добыча золота и сурьмы) и в Армении (добыча золота, серебра, меди и молибдена). Основана Поваренкиным в 2001 году.

Nakilep Overseas Роман Троценко Geiser Asset Симан Поваренкин

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