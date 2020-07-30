Троценко приостановил покупку угольного проекта "Аллтека" в Арктике

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Роман Троценко приостановил сделку по приобретению доли в таймырском угольном проекте "Востокугля" (входит в группу "Аллтек" погибшего в мае Дмитрия Босова) до разрешения конфликта между совладельцами.

Представитель корпорации AEON, бенефициаром которой является Троценко, заявил РБК, что сделка по приобретению доли в ООО "Арктическая горная компания" (АГК, одно из юрлиц арктического проекта "Востокугля") не закрыта из-за конфликта наследников Босова и его бывшего бизнес-партнера Александра Исаева.

"У акционеров "Арктической горной компании" взаимные претензии друг к другу, и в этих условиях AEON не планирует покупать актив до урегулирования всех споров", - сказала собеседница издания.

В "Аллтеке" РБК подтвердили заинтересованность в сделке, отметив, что препятствием для ее закрытия является конфликт, "начатый Исаевым". "Если по его вине сделка не состоится, на него будут возложены все понесенные от этого убытки, а также возмещение суммы штрафа Росприроднадзора к АГК, поскольку именно он занимался управлением арктическим проектом", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что 18 июня наследники Босова и его партнеры по группе "Аллтек" продали Троценко 75% в ООО "Востокуголь-Диксон" ("ВУ-Диксон" – еще одно юрлицо, созданное для реализации угольного проекта на Таймыре). Сделка была безденежной и предполагала обмен активами. Вдова бизнесмена – председатель совета директоров ООО "УК "Сибантрацит" (входит в "Аллтек") Катерина Босов сообщила тогда журналу Forbes, что "Аллтеку" взамен угольного актива отошла доля в проекте "Печора СПГ", позволившая группе компаний консолидировать 100% проекта.

Троценко планировал консолидировать активы арктического проекта и вел с Исаевым переговоры о выкупе оставшегося пакета.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Исаеву принадлежит 25% в "ВУ-Диксон" и 50% в АГК. Ранее 51% в "ВУ-Диксон" владела "Арктическая горная компания".

В конце июля Арбитражный суд Московской области принял от АГК и ее кипрского совладельца Isova Investments Ltd (принадлежит наследникам Босова) иски с требованием о взыскании 600,5 млн рублей с Исаева и гендиректора АГК Вадима Бугаева. Заявленная сумма соответствует штрафу, который по иску Росприроднадзора должна выплатить АГК за незаконную добычу угля на Таймыре. Рассмотрение этих заявлений назначено на 24 августа и 8 сентября.

История конфликта

Конфликт собственников начался еще при жизни Босова. Незадолго до смерти он принял ряд кадровых решений, в том числе об увольнении Исаева. На сайтах группы "Аллтек" была размещена информация, что Исаев был освобожден от всех занимаемых должностей в компаниях группы "Сибантрацит" и "Востокуголь" в связи с "вопиющими злоупотреблениями и хищениями". Исаев подал в суд иски с требованием признать опубликованные на сайтах компаний сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию и опубликовать опровержения. Предварительное заседание суд назначил на 25 августа.

Подобное сообщение о причинах увольнения Бугаева с должности гендиректора ООО "УК "Востокуголь" позже было опровергнуто пресс-службой.

В статье журнала Forbes о покупке актива сообщалось, что Троценко рассчитывает добыть первый миллион тонн угля на таймырских месторождениях "Востокугля" в 2023 году, а на добычу в 5 млн тонн выйдет к 2025 году. Общие инвестиции в проект он оценивал в 33 млрд рублей: угольный разрез обойдется в 20 млрд рублей, остальное – инфраструктура и геологоразведка. Сообщалось также, что 30% проекта Троценко профинансирует за счет собственных средств, остальное займет в банках.

При этом в утвержденной правительством РФ 13 июня программе развития угольной промышленности России до 2035 года указаны иные параметры проекта разработки Малолемберовского и Нижнелемберовского каменноугольных месторождений на Таймыре (лицензиями на эти два месторождения владеет "ВУ-Диксон" - ИФ). Согласно документу, инвестиции оцениваются в 284 млрд рублей, сроки реализации ограничены 2026 годом. Прописано два основных сценария реализации: позитивный, при котором годовой объем добычи составит 30 млн тонн, и консервативный, с годовым результатом 5 млн тонн.

Таким образом, согласно данным Forbes, новый собственник склонен развивать арктический проект по консервативному сценарию. Общие инвестиции прежних владельцев в проект бизнесмен оценивает в $86 млн.

Суммарные утвержденные запасы Нижнелемберовского месторождения составляют 67 млн тонн. Общие прогнозные ресурсы Таймырского угольного бассейна – 186 млрд тонн.

Сообщалось также, что ООО "УК "Востокуголь" принадлежат лицензии на разработку 50 участков каменного угля на Таймыре. Для организации добычи угля (в основном антрацита) на данной территории "Востокуголь" создал ООО "Арктическая горная компания". Предприятие приступило к работе в 2015 году.

В прошлом году стало известно, что у ФСБ есть претензии к "Арктической горной компании" из-за подозрений в незаконной добыче угля на Таймыре. В январе 2020 года Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу АГК на решения судов первой и апелляционной инстанций, постановивших взыскать с компании 600 млн рублей за незаконную добычу угля на участке "Река Малая Лемберова" на Таймыре. В настоящее время решение вступило в законную силу, начато исполнительное производство.

"Востокуголь", а также "Сибантрацит" – угольные проекты группы "Аллтек". По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК "Востокуголь" ранее принадлежало Босову и Исаеву на паритетных началах. Согласно ЕГРЮЛ, с 13 апреля 50% Исаева в капитале ООО перешли Олегу Шемшуку, а с 18 мая – самой "УК "Востокуголь". Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать эти сделки и вернуть свою долю в ООО "УК "Востокуголь". По его ходатайству, суд арестовал 50% в уставном капитале компании до разрешения этого спора.