Роман Троценко решил консолидировать 98,5% GeoProMining

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - ФАС сообщила, что получила ходатайство кипрской Nakilep Overseas о приобретении 50,32% голосующих акций компании GeoProMining. В результате доля Nakilep увеличится до 98,51%. Nakilep Overseas - компания Романа Троценко.

Ранее во вторник о готовящейся сделке сообщил "Коммерсантъ".

В марте 2019 года Троценко прошлого года бизнесмен купил 48,19% GeoProMining у "Сбербанк Капитала" и Bellmarsh Solutions и вошел в совет директоров компании. Контролирующим акционером GeoProMining с долей 50,3% и главой совета директоров оставался основатель компании Симан Поваренкин, бывший партнер Сергея Генералова по группе "Промышленные инвесторы".

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты сказали, что обычно золотодобывающие активы в бывшем СНГ оцениваются по мультипликатору 5 к EBITDA минус долг. В случае Geopromining это $350 млн, то сделка может стоить Троценко $176 млн.

В сентябре Троценко говорил, что в течение двух лет планирует вложить в золотодобывающий сектор порядка 50 млрд рублей и затем анализировать свои активы на предмет возможного объединения.

Летом 2019 года Троценко купил 22,4% крупного золотодобытчика Petropavlovsk. Компания недавно запустила автоклавный комплекс для переработки сульфидных руд, GeoProMining - комплекс по мелкодисперсному измельчению. Бизнесмен объяснял тогда, что создает группу, специализирующуюся на работе со сложными рудами", - пояснил Троценко.

В ноябре стало известно, что структуры Троценко интересуются ПАО "Высочайший" (GV Gold) в числе прочих золотодобывающих активов.

GeoProMining была основана Поваренкиным в 2001 году. Компания добывает в России золото и сурьму, а в Армении золото, серебро, медь и молибден.