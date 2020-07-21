Артем Чайка перестал быть владельцем крупнейшего производителя соли

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сын бывшего генпрокурора России Артем Чайка перестал владеть 90% ООО "ВСТПК", головной структуры Тыретского солерудника (Иркутская область), одного из крупнейших производителей соли в стране, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на июльские изменения в ЕГРЮЛ.

Этот пакет вернулся к гендиректору ВСТПК Андрею Святошенко, который владел компанией до вхождения Чайки в ее капитал в 2016 году. Еще 10% ВСТПК осталось у гендиректора Тыретского солерудника Михаила Карамушки.

Святошенко объяснил изменение в составе учредителей ВСТПК расторжением сделки с Чайкой, но не раскрыл подробности. Связаться с Чайкой изданию не удалось. В ОАО "Тыретский солерудник" на вопросы журналистов не ответили.

Тыретский солерудник был единственным активом Артема Чайки на этом рынке, следует из ЕГРЮЛ.

Источник "Коммерсанта" в инвестиционных кругах считает, что четыре года - это долго для расторжения сделки, по его словам, обычно это происходит в течение одного-двух лет. Партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко предположил, что передача доли от одного владельца к другому и обратно могла быть безденежной, иначе пришлось бы придумывать схемы оплаты, отчитываться по налогам и так далее.

Источник издания на рынке соли полагает, что выход Чайки из числа учредителей ВСТПК может быть формальным, тем более, что объективных причин для отказа от актива нет: рентабельность в отрасли не снижается, а спрос сохраняется.

Тыретский солерудник - один из крупнейших производителей соли в России. По собственным данным, он управляет месторождением с базовыми запасами 600 млн тонн.По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ОАО "Тыретский солерудник" в 2018 году составила 1,56 млрд рублей, чистая прибыль - 219 млн рублей. Данных за 2019 год нет.