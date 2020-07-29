Принадлежавший Артему Чайке солерудник увеличил годовую прибыль на четверть

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Тыретский солерудник (Иркутская область), один из крупнейших производителей соли в России, в 2019 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 25,7%, до 275,3 млн рублей, сообщается в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Годовая выручка предприятия выросла на 29,5%, до 2,026 млрд рублей. Прибыль от продаж выросла на 18%, до 336,68 млн рублей.

По сведениям "Коммерсанта", бизнесмен Артем Чайка, сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки, в июне перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника. Он перестал владеть 90% ООО "ВСТПК", этот пакет перешел к гендиректору ВСТПК Андрею Святошенко, который владел компанией до вхождения Чайки в капитал в 2016 году. Еще 10% ВСТПК сохранил гендиректор Тыретского солерудника Михаил Карамушка.