Трамп продлил действие санкционного указа против сына Чайки и дочери Каримова

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп распорядился продлить действие указа 13818 от 20 декабря 2017 года, согласно которому за нарушение прав человека под санкции попал, в частности, Артем Чайка - сын генпрокурора РФ, говорится в пресс-релизе Белого дома

В тексте документа говорится: "Я (Трамп - ИФ) продлеваю на один год чрезвычайные меры, заявленные в указе 13818, в отношении серьезных нарушений прав человека и коррупции".

В качестве причины такого решения президент указал на то, что нарушения прав человека и коррупция по-прежнему "представляют необычайную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики" США.

21 декабря 2017 года власти США объявили о введении санкций в рамках "глобального закона Магнитского", в том числе, против Артема Чайки.

Также в данном списке фигурирует дочь бывшего президента Узбекистана Гюльнара Каримова и получивший гражданство РФ экс-командир украинского спецназа Сергей Кусюк.

Санкционный режим предусматривает замораживание их активов на американской территории и запрет гражданам США вести с ними бизнес. В списке в целом числятся 13 человек, которых США обвиняют в коррупции и нарушении прав человека.