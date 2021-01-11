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"АвтоВАЗ" переименовал модель Lada 4x4

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" изменило название семейства Lada 4x4 на Lada Niva Legend, сообщает пресс-служба предприятия.

"Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Они делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км в час", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что для Lada Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили семейства Lada 4x4 на производственной линии СКП.

Lada 4x4 Lada Niva Legend АвтоВАЗ

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