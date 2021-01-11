"АвтоВАЗ" переименовал модель Lada 4x4

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" изменило название семейства Lada 4x4 на Lada Niva Legend, сообщает пресс-служба предприятия.

"Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Они делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км в час", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что для Lada Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили семейства Lada 4x4 на производственной линии СКП.