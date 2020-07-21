Трутнев подтвердил субсидирование перевозок дальневосточной авиакомпании в 30 млрд руб.

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Субсидирование пассажирских перевозок в рамках проекта дальневосточной авиакомпании обойдется примерно в 30 млрд рублей. Об этом сообщил зампред правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы вчера проводили большое совещание с (первым вице-премьером - ИФ) Андреем Рэмовичем Белоусовым. Там как история выглядит? На сегодняшний день на Дальнем Востоке перевозится в сезон 1 млн пассажиров, увеличение до 2 млн при условии сохранения доступной для населения стоимости билетов стоит порядка 30 млрд рублей. В этом случае мы создаем систему авиасообщения по всем населенным пунктам, которые губернаторы сегодня считают необходимыми, где есть условия для посадки воздушных судов", - сказал Трутнев на пресс-конференции в "Интерфаксе" во вторник.

О том, что проект региональной авиакомпании, создаваемой по поручению президента Владимира Путина, может получить из бюджета около 30 млрд рублей субсидий, в мае сообщал осведомленный источник "Интерфакса". Такая оценка, по его словам, содержалась в проекте общенационального плана по нормализации экономики. На какие именно цели пойдут средства, собеседник не уточнял, но, по его данным, деньги могут начать выделять с декабря этого года.

Трутнев также перечислил основные проблемы для реализации проекта дальневосточного перевозчика.

"Первое – нам надо разобраться со стоимостью топлива, которая на Дальнем Востоке завышена. Второе – нужно где-то эти суда взять, необходимо, чтобы они были все-таки российского производства. При этом судов малого класса в России просто сегодня не выпускается, их выпуск начинается с 2022-23 гг. Поэтому какой-то период времени придется, видимо, выходить за счет лизинга", - отметил чиновник.

Тем не менее, по его словам, если такая модель "будет нормально работать" на Дальнем Востоке, в дельнейшем она будет расширена на Арктический регион.

Проект дальневосточного авиаперевозчика с парком из российских самолетов обсуждается несколько лет. По данным Минтранса РФ, за основу планируется взять авиакомпанию "Аврора". Сначала "Аэрофлот" продаст свой контрольный пакет в компании ее второму акционеру – Сахалинской области, затем в ее капитал будет предложено войти остальным субъектам ДФО. В Якутии при этом выступают за создание перевозчика на базе альянса существующих авиакомпаний, включая республиканские "Якутию" и "Полярные авиалинии".