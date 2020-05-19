Субсидии создаваемой "Ростехом" региональной авиакомпании оценили в 30 млрд рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Создаваемая по поручению президента РФ Владимира Путина региональная авиакомпания с декабря 2020 года может начать получать субсидии из федерального бюджета в размере 30 млрд рублей.

Такая оценка содержится в проекте общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики (в понедельник рассматривался на совещании в правительстве), сообщил источник "Интерфакса", знакомый с документом.

Предполагается, что ответственным исполнителем процесса будет выступать Минтранс РФ. На какие именно цели пойдут средства, собеседник не уточнил. В пресс-службе министерства отказались от комментариев.

Над проектом региональной авиакомпании с парком только из российских самолетов по поручению президента с прошлого года работает госкорпорация "Ростех", в которую входит "ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

Газета "Ведомости" 15 мая со ссылкой на источники сообщала, что "Ростех" хочет в течение нескольких лет поставить до 60 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, которую контролирует через ОАК. Программа поставок уже разработана, а 13 мая на совещании по поддержке авиации - в нем участвовали гендиректор ОАК Юрий Слюсарь и глава "Ростеха" Сергей Чемезов - была презентована президенту Владимиру Путину.

Поставлять планируется "невостребованный парк", отмечали "Ведомости". У производителя SSJ-100 (входящая в ОАК корпорация "Иркут") за несколько лет скопилось "огромное количество лайнеров в разной степени готовности" - всего 60 самолетов, на которых пока нет покупателей. Всем им по несколько лет, так как они строились для авиакомпаний, которые в дальнейшем отказались их забирать - в том числе мексиканская Interjet и ирландская Cityjet.

Речь идет о лизинговых поставках: лайнеры может выкупить за счет бюджетных субсидий одна из государственных лизинговых компаний, например, принадлежащая Минтрансу ГТЛК, "ВЭБ-лизинг" или входящий в "Ростех" "Авиакапитал сервис". Один из собеседников газеты уточнил, что субсидий и гарантий понадобится свыше 100 млрд руб. Предполагаемые сроки поставок - 2020-2024 гг. Точные параметры программы должен одобрить президент. Официальные представители "Ростеха" и Red Wings в пятницу отказались от комментариев.

Red Wings имеет опыт эксплуатации пяти SSJ-100, но успешным назвать его нельзя: в 2016 году авиакомпании пришлось отказаться от самолетов из-за их нерентабельности. На тот момент компания принадлежала структурам бизнесмена Сергея Кузнецова. Сейчас, по данным Росавиации, в сертификат эксплуатанта Red Wings внесены 14 Airbus А320/321 и четыре Ту-204.