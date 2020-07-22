Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:40Заразились
на 21.07В России 783 328+5 842В мире 14 947 428+239 468

Нефть Brent подешевела до $43,99 на данных о запасах в США

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду на фоне публикации данных Американского института нефти (API), указавших на рост запасов в США за неделю.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 по московскому времени составляет $43,99 за баррель, что на $0,33 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,04 (2,4%), до $44,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,37 (0,88%) - до $41,55 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1, до $41,92 за баррель.

Экономика"Роснефть" из-за ОПЕК+ ограничит добычу "дочки" на СахалинеЧитать подробнее

Августовский контракт WTI истек с закрытием торгов во вторник, составив $41,96 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей.

"Это привлекает нежелательное внимание к сохраняющейся проблеме большого количества запасов в мире и может ограничить рост цен на нефть в краткосрочной перспективе", - сказал главный стратег по глобальным рынкам AxiCorp Стивен Иннес.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 по московскому времени.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 280 тыс. баррелей.

нефть

Новости по теме

Новости

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах"

Комиссар SEC раскритиковала решение регулятора, поставившее крест на ICO Telegram

ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу

Долг Минска за газ перед "Газпромом" превысил $270 млн

Долг Минска за газ перед "Газпромом" превысил $270 млн

Артем Чайка перестал быть владельцем крупнейшего производителя соли

Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить от 1600 рублей

Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить от 1600 рублей

Нефть подорожала на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса

Что случилось этой ночью: вторник, 21 июля

На саммите ЕС достигли соглашения по антикризисному плану и бюджету

На саммите ЕС достигли соглашения по антикризисному плану и бюджету

Саммит ЕС приблизился к двадцатилетнему рекорду продолжительности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');