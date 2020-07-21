"Роснефть" из-за ОПЕК+ ограничит добычу "дочки" на Сахалине

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" из-за ОПЕК+ временно ограничивает добычу "дочки" на Сахалине - "РН-Сахалинморнефтегаз". Вопросы работы "РН-Сахалинморнефтегаз", а также ее влияния на социально-экономическую ситуацию Сахалинской области обсуждались в ходе встречи первого вице-президента "Роснефть" Желько Рунье и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, сообщает "Роснефть".

"Необходимость выполнения Россией соглашения ОПЕК+ накладывает на компанию требования по сокращению добычи нефти, начиная с мая 2020 года. В этой связи компания временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках "РН-Сахалинморнефтегаз", - говорится в сообщении.

ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", дочернее общество ПАО "НК "Роснефть" и одно из старейших нефтедобывающих предприятий России, основано 10 августа 1928 года. Оно ведет свою деятельность на севере острова Сахалин. "Сахалинморнефтегаз" выполняет функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений Сахалина.​​​​​​

"Это решение не предполагает высвобождения работников предприятия. "Роснефть", являясь социально-ответственной компанией, неукоснительно соблюдает нормы трудового законодательства, а также принимает весь необходимый комплекс мер, направленный на сохранение уникального кадрового потенциала "РН-Сахалинморнефтегаз". Сотрудники предприятия будут временно привлечены к выполнению работ, связанных с обслуживанием технологического оборудования, проведением текущего и капитального ремонта объектов обустройства и трубопроводного хозяйства, мониторингом состояния объектов нефтегазодобычи", - подчеркивает "Роснефть".

Временное ограничение добычи будет использовано компанией для реализации крупного инфраструктурного проекта транспортировки добываемой на Сахалине нефти. "В настоящее время компания активно прорабатывает план изменения маршрута транспортировки нефти в связи с изношенностью магистрального трубопровода "Оха-Комсомольск-на-Амуре". "Роснефть" рассматривает возможность строительства альтернативного трубопровода для реализации продукции "РН-Сахалинморнефтегаз", - поясняет "Роснефть".

Также "Роснефть" оперативно разработала технологическое решение для устойчивого снабжения газом объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. Соответствующая работа уже начата и будет завершена в ближайшее время. Реализация данного проекта позволит обеспечить потребителей Охинского и Ногликского районов Сахалинской области газом из ресурсов шельфового проекта.

Как сообщалось, на прошлой неделе из-за отказа оборудования на трубопроводе "Оха - Комсомольск-на-Амуре" произошла утечка нефтепродуктов. Магистральный трубопровод был построен в 1974 году.