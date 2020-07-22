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Рынок акций РФ открылся умеренным снижением индексов при смешанной динамике фишек

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду умеренным снижением индексов при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов - нефть корректируется вниз после роста, но плюсуют фондовые фьючерсы в США.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2824,42 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1258,34 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 70,71 рубля (+1 копейка).

Подешевели рублевые акции "Интер РАО" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Русгидро" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%).

Подросли бумаги "Аэрофлота" (+1,4%), "Яндекса" (+1%), "РусАла" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Ростелекома" (+0,6%), "Россетей" (+0,5% и +1,7% "префы"), "Газпром нефти" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, внешний фон утром в среду можно считать умеренно благоприятным для российского рынка акций, но пока не наблюдается достаточных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС. Участники рынка ожидают стимулирующих мер от ЕС и США, но вместе с тем, судя по динамике цен на золото (+22% с начала года), сохраняют интерес к "защитным" активам. На валютном рынке курс доллара США к корзине мировых валют остается под давлением, но выход курса доллара в область ниже 70 руб. пока выглядит маловероятным.

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду рынок акций РФ сохранит попытки дальнейшего роста, который будет подкрепляться техническими причинами. Так, индексы МосБиржи и РТС смогли превысить верхние границы краткосрочных диапазонов 2835 и 1250 пунктов соответственно, что дает сигнал на дальнейший рост как минимум в район 2865 и 1290 пунктов, считает аналитик.

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В США накануне выросли индексы Dow Jones (+0,6%) и S&P 500 (+0,2%), в то время как снизился Nasdaq Composite (-0,8%).

Поддержку рынку оказали новости о том, что лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

Инвесторы ждут новостей по поводу хода переговоров в Вашингтоне о новом пакете финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса. Законодатели должны принять решение по поводу соответствующего законопроекта до конца месяца.

Индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в июне поднялся до новой рекордно высокой отметки на фоне ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Значение индикатора CFNA в прошлом месяце составило плюс 4,11 пункта по сравнению с пересмотренными 3,5 пункта в мае. ФРБ ведет его расчет с 1967 года.

В среду в Азии динамика индексов также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite растет на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Кризис с коронавирусом в США, вероятно, усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться, заявил американский президент Дональд Трамп. При этом президент констатировал, что в одних районах страны с эпидемиологическим кризисом справляются лучше, чем в других.

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США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 4 млн случаев заражения, причем свыше 144,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,88 млн человек выздоровели.

Власти Австралии объявят о резком увеличении прироста новых случаев коронавируса в штате Виктория, где находится второй по величине город страны Мельбурн, сообщают местные СМИ. Мельбурн и еще несколько городов штата Виктория в начале июля вернули режим самоизоляции из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

Кроме того, настроения участников рынков омрачает неопределенность относительно дальнейших стимулирующих мер в США. Республиканская и Демократическая партии по-прежнему расходятся во мнениях по вопросу о том, какой объем финансовой поддержки потребуется для борьбы с распространением коронавируса и помощи пострадавшей от кризиса экономике США.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о намерении до конца июля принять новый пакет мер поддержки экономики. После встречи представителей Белого дома с группой сенаторов-республиканцев в понедельник он сказал журналистам, что первоначальное предложение республиканцев предполагает помощь объемом $1 трлн.

Нефть утром в среду корректируется вниз после выхода данных Американского института нефти (API), указавших на рост запасов в США за неделю; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $44,2 за баррель (-0,3% и +2,4% во вторник), сентябрьская цена WTI - $41,75 за баррель (-0,4% и +2,4% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 17 июля, увеличились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 716 тыс. баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 по московскому времени. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 280 тыс. баррелей.

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