Из кинотеатра "Ролан" на Чистых прудах досрочно выселяют арендатора

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Управляющее федеральным имуществом ФГУП "ФТ-Центр" объявило аукцион на право аренды здания кинотеатра "Ролан" на Чистопрудном бульваре. Его предлагается снять на пять лет за 123 млн рублей, или за 2,05 млн рублей в месяц. Как пишет "Коммерсантъ", прием заявок продлевали трижды, соискателей пока не нашлось.

В 2011 году "Ролан" арендовала компания "Парадиз", которая управляет сетью "Пять звезд". Договор был заключен на десять лет по цене 612 000 рублей в месяц. Затем ФГУП подняло цену до 864 000 рублей в месяц, у арендатора с 2015 год начали накапливаться долги, пишет газета со ссылкой на картотеку арбитражного суда.

Арендодатель подал к "Парадиз" иск на 9,8 млн рублей, но до начала суда большая часть долга была погашена, и арбитраж постановил вернуть оставшиеся 1,73 млн руб. В 2019 году "ФТ-Центр" потребовал через суд с арендатора 14,8 млн рублей за аренду с июля 2018 года по январь 2019 года (большая часть пришлась на пени); суд удовлетворил требования на 7,3 млн руб., а в апелляции и кассации "Парадизу" отказал. 15 июля "Парадиз Ролан" подал к ФГУПу встречный иск. Из-за судебных разбирательств "Ролан" не работал с осени 2019 года.

Хотя договор аренды с "Парадизом" заключен до 2021 года, "ФТ-Центр" может через суд расторгнуть его, а в период судебных заседаний выставлять кинотеатр на аукцион, сказал изданию управляющий партнер "Позиции права" Егор Редин.

Как следует из аукционной документации, "ФТ-Центр" хочет повысить стоимость аренды кинотеатра площадью 1 030 квадратных метров до 2 млн рублей с НДС в месяц без учета эксплуатационных и коммунальных расходов. В качестве обременения указан договор аренды с ОАО "Ратионал" (ресторан "Старик и море"), действующий до 20 декабря 2020 года. Опрошенные "Коммерсантом" эксперты назвали предлагаемую ставку аренды слишком высокой для кинотеатра такого типа. Получить комментарии сторон газете не удалось.

С конца марта все кинотеатры Москвы не работают из-за коронавируса. За это время из-за повышения стоимости аренды уже навсегда закрылся другой столичный кинотеатр — четырехзальный "Горизонт", напоминает издание.

Кинотеатр назван в честь Ролана Быкова, который в 1990-е получил здание на Чистых прудах в безвозмездное пользование до 2044 года здание. После его смерти, в 1999 году фонд Ролана Быкова в партнерстве с "Парадизом" открыл в нем кинотеатр. В 2007 году Росимущество их выселило из-за несанкционированной сдачи помещений. После этого "Парадиз" арендовал "Ролан" напрямую.

"Ролан" показывал фестивальное кино. В Москве в этой сфере остался "Пионер", а в октябре должен открыться "Художественный", отмечет руководитель Capella Film Надежда Мотина.