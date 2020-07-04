Кинотеатры назвали возможную дату возобновления проката в Москве

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Кинотеатры в Москве могут открыться для зрителей не раньше 1 августа. Такая дата обсуждается, но окончательное решение будет принято столичными властями.

"Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа", - сообщил "Интерфаксу" глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, отвечая на вопрос об обсуждении даты открытия кинотеатров на совещании представителей отрасли с Минкультуры РФ.

Он также сообщил, что по итогам совещания представители отрасли "попросили Минкультуры о том, чтобы они обратились к главам регионов с просьбой за две недели сообщить о решении открыть кинотеатры. Но это просто пожелание".

В свою очередь гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексей Васясин подтвердил "Интерфаксу", что кинотеатры 15 июля, как ранее говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, скорее всего, в Москве не откроются.

Официальных заявлений властей на этот счет не поступало.

29 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские кинотеатры откроются 15 июля. Васясин ранее заявил, что кинотеатры могут не успеть возобновить работу к этому моменту, поскольку для подготовки к открытию им потребуется около 30 дней.

Он отметил, что кинотеатры смогут открыться только российскими премьерами, так как зарубежные новинки изменили даты выхода релизов. Он подчеркнул, что для открытия кинотеатров важен эффект ожидания: нужно "информировать людей о том, что долгожданное событие, а именно открытие кинотеатров, произойдет".