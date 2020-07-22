Месяцы удаленки показали правительству, как улучшить работу госорганов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госструктуры должны стать надежными и добросовестными помощниками для граждан и бизнеса, а в исполнительной власти необходимо внедрять "сервисную" модель, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Он заявил это в Госдуме, где представляет свой первый отчет о работе правительства.

Опыт нескольких прошедших месяцев в правительстве проанализируют, а результаты используют для перезапуска экономического роста и скорейшего восстановления активности и динамичного развития, отметил он. В частности, период пандемии показал, как нужно улучшить цифровой формат взаимодействия между людьми и властью, чтобы государство само, автоматически сообщала гражданам о всех полагающихся им услугах, предоставляло их в электронном виде и людям было удобно.

По его словам, цифровая трансформация открывает принципиально новые возможности для взаимодействия общества и государства.

"Когда люди видят, что госструктуры - это надежные и добросовестные помощники. Уверен, реализация этого запроса на практике поможет нам войти в число лидеров в глобальной экономике", - считает премьер.

Мишустин привел в пример работу Федеральной налоговой службы, где был кардинально изменен прежний стиль и подходы. До назначения премьер-министром чиновник возглавлял ФНС.

"Мы стремились, чтобы для людей и бизнеса эта служба стала сервисной. Современной и технологичной. И мне кажется, нам это удалось", - заметил он.

По его словам, люди давно и активно пользуются возможностями многофункциональных центров, банковскими сервисами, порталом госуслуг. А в момент самоизоляции из-за распространения коронавируса всем пришлось перейти от реального общения к виртуальному. Многие в этот период открыли для себя виртуальные экскурсии по музеям, лекции-вебинары, трансляции спектаклей и кинофильмов, школьники, студенты и преподаватели в кратчайшие сроки вынужденно перешли на новый дистанционный формат обучения.

"Мы создали информационный центр, который занимается мониторингом ситуации с распространением инфекции. Через него координировали взаимодействие центра и регионов, отслеживали число заболевших по всей стране", - напомнил Мишустин.

По его словам, "все эти сервисы прошли жесткую проверку в экстремальных условиях, когда нагрузка на них достигла пика". "Что еще раз подтверждает необходимость внедрения именно "сервисной" модели всей исполнительной власти", - уверен глава правительства.

Мишустин упомянул проект "Социальное казначейство". "Это единая цифровая платформа для всех видов социальной поддержки. Ее смысл - помочь именно тем, кто в этом нуждается. И главное - избавить людей от сбора справок и хождения по инстанциям", - сказал он.