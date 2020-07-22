SPO Qiwi отменили

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - SPO Qiwi не состоялось, размещение американских депозитарных акций (ADS, представляют акции класса В) отменили, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Всего планировалось разместить 6 млн 800,870 тыс. акций класса В (13,4% акций этого класса, или 10,8% капитала группы). Кроме того, продающие акционеры предоставили андеррайтерам право на 30-дневный опцион по покупке еще до 1 млн 20,130 тыс. ADS.

Акции в ходе SPO планировали продать банк "Открытие", основной акционер Qiwi Сергей Солонин и генеральный директор этой группы Борис Ким. "Открытие" собиралось продать 5,4 млн акций класса В (6,2 млн акций этого типа с учетом опциона), Солонин - 779,6 тыс. акций класса А (для этого они конвертируются в акции класса В, с учетом опциона - 896,5 тыс. акций класса А), Ким - 612,1 тыс. акций класса В (с учетом опциона - 703,9 тыс. акций этого типа).

Предполагалось, что "Открытие" в ходе SPO и с учетом опциона может продать 29% своих акций класса В, в результате этого доля банка сократится до 9,8% голосов. В случае, если опцион не будет реализован, у "Открытия" останется 10,2% голосов.

Солонин с учетом опциона мог реализовать 8% своих акций, сократив долю до 63,3% голосов. Если опцион не будет реализован, Солонин реализовал бы 7% акций, снизив долю до 63,7% голосов.

При условии реализации опциона Ким планировал продать все свои акции класса В (доля снизится до 3% голосов). Если опцион не будет реализован, он мог реализовать 87% своих акций класса В (доля сократилась бы до 3,1% голосов).

Всю прибыль от размещения акций должны были получить продающие акционеры, сама Qiwi в SPO не участвовала, никакого дохода не получала.

Уставный капитал Qiwi состоит из 12 млн 83,419 тыс. акций класса А и 50 млн 629,556 тыс. акций класса В номиналом 0,0005 евро. Акции класса "A" обладают 10 голосами на одну бумагу, класса "В" - одним. Торгуются только акции класса В.

Букраннерами SPO выступили J.P Morgan Securities, UBS Securities и VTB Capital.

В ноябре 2019 года Qiwi разместила сообщение на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что банк "Открытие" и основной владелец Сергей Солонин планируют постепенно продать на рынке до 23,4 млн ADS (47,9% акций класса В, или 37,4% капитала группы). Банк может продать весь свой пакет - до 34,2% капитала группы (43,8% акций класса B, или 11,4% голосов), Солонин - до 3,2% капитала (9% голосов исходя из расчета с учетом возможной конвертации акций класса А в акции класса В). В январе 2020 года Солонин продал чуть больше 2% капитала группы почти за $26 млн.

Основным акционером Qiwi является Солонин, контролирующий 65,7% голосов (95,8% акций класса А). Киму принадлежит 3,3% голосов (4,2% акций класса А и 1,4% акций класса В). Банк "Открытие" владеет 13,1% голосов (41,6% акций класса В).

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 21,8 млн виртуальных кошельков и более 127 тыс. терминалов и точек приема платежей.