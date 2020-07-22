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Расписки Qiwi дорожали на "Московской бирже" на 7,7% на данных об отмене SPO

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американские депозитарные расписки (ADR) Qiwi дорожали в среду на "Московской бирже" на 7,7%, до 1298 рублей за бумагу на новостях об отмене SPO.

Во вторник эти котировки упали на 10,1%, до 1205 рублей за штуку на сообщениях о планируемом вторичном размещении.

SPO Qiwi не состоялось, размещение американских депозитарных акций (ADS, представляют акции класса В) отменили, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Всего планировалось разместить 6 800 870 акций класса В (13,4% акций этого класса, или 10,8% капитала группы). Кроме того, продающие акционеры предоставили андеррайтерам право на 30-дневный опцион по покупке еще до 1 020 130 ADS.

Акции в ходе SPO планировали продать банк "Открытие", основной акционер Qiwi Сергей Солонин и генеральный директор этой группы Борис Ким. "Открытие" собиралось продать 5,4 млн акций класса В (6,2 млн акций этого типа с учетом опциона), Солонин - 779 600 акций класса А (для этого они конвертируются в акции класса В, с учетом опциона - 896 500 акций класса А), Ким - 612 100 акций класса В (с учетом опциона - 703 900 акций этого типа).

Предполагалось, что "Открытие" в ходе SPO и с учетом опциона может продать 29% своих акций класса В, в результате этого доля банка сократится до 9,8% голосов. В случае, если опцион не будет реализован, у "Открытия" останется 10,2% голосов. Солонин с учетом опциона мог реализовать 8% своих акций, сократив долю до 63,3% голосов. Если опцион не будет реализован, Солонин реализовал бы 7% акций, снизив долю до 63,7% голосов. При условии реализации опциона Ким планировал продать все свои акции класса В (доля снизится до 3% голосов). Если опцион не будет реализован, он мог реализовать 87% своих акций класса В (доля сократилась бы до 3,1% голосов).

Всю прибыль от размещения акций должны были получить продающие акционеры, сама Qiwi в SPO не планировала участвовать, и никакого дохода не получила бы.

Букраннерами SPO выступили J.P Morgan Securities, UBS Securities и VTB Capital.

В ноябре 2019 года Qiwi разместила сообщение на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что банк "Открытие" и основной владелец Сергей Солонин планируют постепенно продать на рынке до 23,4 млн ADS (47,9% акций класса В, или 37,4% капитала группы). Банк может продать весь свой пакет - до 34,2% капитала группы (43,8% акций класса B, или 11,4% голосов), Солонин - до 3,2% капитала (9% голосов исходя из расчета с учетом возможной конвертации акций класса А в акции класса В). В январе 2020 года Солонин продал чуть больше 2% капитала группы почти за $26 млн.

Основным акционером Qiwi является Солонин, контролирующий 65,7% голосов (95,8% акций класса А). Киму принадлежит 3,3% голосов (4,2% акций класса А и 1,4% акций класса В). Банк "Открытие" владеет 13,1% голосов (41,6% акций класса В).

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 21,8 млн виртуальных кошельков и более 127 тыс. терминалов и точек приема платежей.

Qiwi Сергей Солонин Открытие Борис Ким

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