Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:13Заразились
на 23.07В России 795 038+5 848В мире 15 230 561+283 133

"ГАЗ" за 1 млрд рублей пустит в серию "Валдай NEXT"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" сохраняет планы начать серийное производство среднетоннажного грузовика "Валдай NEXT" в текущем году, планирует потеснить иностранцев и занять до половины рынка в сегменте 6,5-7 тонн до 2025 года. Общий бюджет проекта по запуску новой модели составляет около 1 млрд рублей.

Как сообщила в четверг пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП), Горьковский автозавод получил заем в 400 млн рублей, который пойдет на развитие проекта по освоению новой модели. Общий бюджет этого проекта составляет 985,6 млн рублей, включая льготный заем в 400 млн рублей, уточняет фонд. Планы пустить модель в серию до конца года и озвученный бюджет данного проекта "Интерфаксу" подтвердили и в пресс-службе "ГАЗа".

"С помощью займа завод начнет выпуск среднетоннажных бескапотных грузовых автомобилей "Валдай NEXT" полной массой 6,7 тонны, которые заполнят нишу между автомобилем "ГАЗель NEXT" полной массой до 4,6 тонны и "ГАЗон NEXT" полной массой от 8,7 тонны и составят конкуренцию моделям зарубежных производителей, которые в настоящее время занимают этот сегмент российского рынка. В течение трех лет "Группа ГАЗ" планирует занять от 30 до 50% этого сегмента. Автомобиль также будет поставляться на экспорт", - говорится в сообщении ФРП.

По приведенной ФРП справке, емкость российского рынка грузовых автомобилей в указанном сегменте составляет около 4,5-5,5 тыс. автомобилей в год

Автомобиль "Валдай NEXT" будет комплектоваться бескапотной кабиной, что позволит обеспечить минимальный радиус разворота, городскую компактность и маневренность наряду с максимально эффективным использованием грузового пространства, отмечает фонд.

"Помимо новой кабины, грузовик будет отличаться от автомобиля "Валдай" предыдущего поколения более высоким уровнем комфорта, плавностью хода, новой коробкой передач, более экономичным двигателем и современной высокоэффективной тормозной системой", - указано в сообщении ФРП.

Президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин говорил о том, что Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай", во время пресс-конференции на выставке Comtrans-2019 осенью прошлого года.

ГАЗ Валдай NEXT

Новости

"Яндекс" завершил партнерские отношения со Сбербанком, выкупив обратно "Яндекс.Маркет"

"Яндекс" завершил партнерские отношения со Сбербанком, выкупив обратно "Яндекс.Маркет"

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с начала марта

Росстандарт придумал способ борьбы с недоливом топлива на АЗС

Росстандарт придумал способ борьбы с недоливом топлива на АЗС
Экономический кризис

Экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые за 17 лет

Экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые за 17 лет

Рубль вечером ускорил снижение к доллару и евро на падении интереса к риску

SPO Qiwi отменили

SPO Qiwi отменили

Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах"

Комиссар SEC раскритиковала решение регулятора, поставившее крест на ICO Telegram

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');