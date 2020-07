"ГАЗ" за 1 млрд рублей пустит в серию "Валдай NEXT"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" сохраняет планы начать серийное производство среднетоннажного грузовика "Валдай NEXT" в текущем году, планирует потеснить иностранцев и занять до половины рынка в сегменте 6,5-7 тонн до 2025 года. Общий бюджет проекта по запуску новой модели составляет около 1 млрд рублей.

Как сообщила в четверг пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП), Горьковский автозавод получил заем в 400 млн рублей, который пойдет на развитие проекта по освоению новой модели. Общий бюджет этого проекта составляет 985,6 млн рублей, включая льготный заем в 400 млн рублей, уточняет фонд. Планы пустить модель в серию до конца года и озвученный бюджет данного проекта "Интерфаксу" подтвердили и в пресс-службе "ГАЗа".

"С помощью займа завод начнет выпуск среднетоннажных бескапотных грузовых автомобилей "Валдай NEXT" полной массой 6,7 тонны, которые заполнят нишу между автомобилем "ГАЗель NEXT" полной массой до 4,6 тонны и "ГАЗон NEXT" полной массой от 8,7 тонны и составят конкуренцию моделям зарубежных производителей, которые в настоящее время занимают этот сегмент российского рынка. В течение трех лет "Группа ГАЗ" планирует занять от 30 до 50% этого сегмента. Автомобиль также будет поставляться на экспорт", - говорится в сообщении ФРП.

По приведенной ФРП справке, емкость российского рынка грузовых автомобилей в указанном сегменте составляет около 4,5-5,5 тыс. автомобилей в год

Автомобиль "Валдай NEXT" будет комплектоваться бескапотной кабиной, что позволит обеспечить минимальный радиус разворота, городскую компактность и маневренность наряду с максимально эффективным использованием грузового пространства, отмечает фонд.

"Помимо новой кабины, грузовик будет отличаться от автомобиля "Валдай" предыдущего поколения более высоким уровнем комфорта, плавностью хода, новой коробкой передач, более экономичным двигателем и современной высокоэффективной тормозной системой", - указано в сообщении ФРП.

Президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин говорил о том, что Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай", во время пресс-конференции на выставке Comtrans-2019 осенью прошлого года.