"Яндекс" завершил партнерские отношения со Сбербанком, выкупив обратно "Яндекс.Маркет"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" закрыл сделку по выкупу 45% "Яндекс.Маркета" у Сбербанка, следует из сообщения сторон.

Доля была выкуплена за 42 млрд рублей, исходя из оценки 100% СП в 87,3 млрд рублей. Эта часть сделки - последний этап по завершению партнерских отношений по всем совместным предприятиям госбанка и интернет-компании.

Сбербанк в результате сделки получит около 20 млрд руб. прибыли до вычета налога.

21 июля Сбербанк консолидировал 100% первого СП компаний - "Яндекс.Деньги". За выкуп блокпакета банк заплатил 2,4 млрд рублей.

Теперь "Яндексу" принадлежит 100% "Яндекс.Маркета", однако небольшой пакет акций компания намерена выделить для поощрения менеджмента, как это было в период работы со Сбербанком (тогда менеджменту выделили 5% акций).

Сделка не повлияет на операционную деятельность "Яндекс.Маркета" - агрегатор с одноименным названием и "Беру" продолжат работать в штатном режиме. Максим Гришаков продолжит руководить компанией.

В ближайшее время "Яндекс.Маркет" ожидает обновление стратегии, с помощью которой предполагается реализовать три задачи в 2023 году: достигнуть положительной скорректированной EBITDA, войти в топ-3 местных игроков на рынке e-commerce и увеличить ассортимент до 5 млн SKU.