Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги", став тем самым его единственным владельцем.

Во вторник доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Это структура Сбербанка, которому напрямую принадлежат остальные 75% "Яндекс.Денег".

Это часть анонсированной 23 июня сделки между Сбербанком и "Яндексом". Второй ее элемент - выкуп "Яндексом" доли Сбербанка в "Яндекс.Маркете".

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