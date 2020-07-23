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Торговые центры России попросили оформить их в отдельную отрасль

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к правительству с предложением создать для торговых центров собственную отрасль для возможности регулирования рынка, сообщил президент РСТЦ Дмитрий Москаленко, соответствующие письмо, по его словам, направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Основная проблема в том, что когда мы общаемся на "круглых столах" с органами исполнительной власти, нас не могут идентифицировать как определенную отрасль с точки зрения применения тех или иных мер поддержки. Нет универсального критерия, по которому можно применять в рамках страны или конкретного региона меры поддержки", - сказал Москаленко в четверг на пресс-конференции.

Он добавил, что правительство в настоящее время не может урегулировать работу торговых центров. "Необходимо развить знание, как нас регулировать, как мы работаем, какие компетенции у нас есть", - заявил Москаленко.

Ранее в РСТЦ сообщили, что четверть торговых центров в России могут закрыться к осени, если сроки уплаты налогов не будут перенесены на 2021 год.

РСТЦ повторно направил обращения в правительство, министерство финансов, министерство экономики с просьбой рассмотреть вопрос комплексной поддержки отрасли. Представители ТЦ просят помощи по трем направлениям: предоставление субсидий на осуществление текущей деятельности, льготы и отсрочки по налогам (федеральным и региональным), скорейшее открытие в тех регионах, где работа непродовольственной торговли в торговых центрах по-прежнему не разрешена.

РСТЦ Дмитрий Москаленко Михаил Мишустин

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