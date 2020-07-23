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Эксперт спрогнозировал закрытие около четверти ТЦ в России к осени

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В России остаются закрытыми около 10% торговых центров, сообщил в четверг управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский; по его мнению, к осени из-за коронавирусного кризиса могут закрыться до четверти всех ТЦ в стране.

"На сегодня остаются закрытыми около 10% торговых центров в регионах, они находятся в непонятной ситуации, могут в дальнейшем открываться или нет. При этом в ряде регионов запущены процессы постепенного открытия ТЦ. Жесткая ситуация, при которой никак не могут открыться торговые центры, складывается в 5-7 регионах", - сказал Войцеховский "Интерфаксу".

Он отметил, что самыми проблемными регионами с точки зрения работы торговых центров остаются Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Хабаровск и Кабардино-Балкария. По словам Войцеховского, в этих регионах существуют риски банкротств торговых центров и их полного закрытия.

"Убытки у владельцев этих площадей прямые и довольно большие. Владельцы также несут эксплуатационные расходы, которые ухудшают экономическую ситуацию. Торговый центр может закрыться, при этом налоговая спишет те налоги, которые собственник не платил за время налогового моратория. Получается, что владелец оказывается в патовой ситуации. Поэтому вполне реально увидеть закрытыми к осени около четверти российских торговых центров", - подчеркнул Войцеховский.

Ранее РСТЦ обратился к правительству с предложением создать для торговых центров собственную отрасль для возможности регулирования рынка.

Хроника 27 января – 23 июля 2020 годаЭкономический кризис
РСТЦ Олег Войцеховский

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