"Вертикаль" и башенная компания "Мегафона" выйдут на биржу с помощью SPAC

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Башенная компания "Вертикаль" и "Первая башенная компания", принадлежащая ПАО "Мегафон", планируют провести IPO на Nasdaq через SPAC Ивана Таврина Kismet Acquisition Two, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Башенные компании будут объединены. Участие в сделке SPAC позволит компании стать публичной. Сделка должна состояться в сентябре этого 2021 года, пишет издание.

По данным Forbes, Таврин через головную компанию уже владеет 75% "Вертикали". Последняя публичная информация о приобретении Тавриным пакета в "Вертикали" раскрывалась в 2019 году, тогда конкретная доля не называлась, впрочем, как и сумма сделки.

В рамках сделки Kismet Acquisition Two купит "Первую башенную компанию" у "Мегафона". Телеком-оператор получит акции объединенной компании и 50 млрд рублей от SPAC и группы потенциальных инвесторов. Всю башенную компанию "Мегафона" оценили в 90 млрд рублей, сообщили источники издания.

Денежную часть сделки SPAC не сможет полностью профинансировать, так как по результатам IPO компания привлекла $230 млн (16,74 млрд рублей по курсу ЦБ на 5 августа) с учетом реализации опциона андеррайтеров. Для этого будет привлечен кредит Сбербанка на 20 млрд рублей. Каким образом Kismet доберет недостающие средства, Forbes не уточняет.

Сам Таврин на конференции "Ренессанс Капитала" заявлял, что процесс по консолидации башенного рынка в России начнется уже этом году, не уточняя деталей.

Таврин на данный момент владеет тремя SPAC. Первый - Kismet Acquisition One - уже договорился о слиянии с разработчиком игр Nexters и выходе компании на биржу Nasdaq. Сделку планируется закрыть до конца III квартала.

По двум другим SPAC официальных объявлений о сделках еще не было. Согласно проспекту двух SPAC, может потратить привлеченные на покупку активов, фокусируясь на сегментах интернета, технологий, инфраструктуры для операторов связи, сфере потребительских товаров, говорится в проспекте. Если компаниям не удается осуществить приобретение, она возвращает деньги инвесторам.